Spettacolo

Nayt debutta al Festival di Sanremo 2026

Published

Per la prima volta nella sua carriera, Nayt sarà in gara al Festival di Sanremo, giunto alla 76ª edizione. Un debutto atteso per uno degli artisti più profondi e apprezzati della scena musicale contemporanea, capace di trasformare la vulnerabilità in un linguaggio diretto e autentico.

Nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, è considerato una delle voci più originali e introspettive della sua generazione. Con oltre dieci anni di carriera e cinque album certificati Oro, l’artista romano ha costruito un percorso in continua evoluzione, segnato da una scrittura che sonda l’inquietudine umana e i conflitti interiori. La sua penna, riflessiva e sincera, esplora costantemente le fragilità e le trasformazioni dell’essere umano, dando vita a testi che risuonano come dialoghi aperti con chi lo ascolta.

L’esordio arriva con la trilogia di “Raptus”, che segna la sua affermazione nella scena rap italiana. Seguono poi “MOOD” e “DOOM”, entrambi album Oro, con i quali Nayt consolida un’identità artistica coraggiosa, capace di superare i confini stilistici del rap tradizionale grazie a un linguaggio sempre più personale e universale. Nel 2022 pubblica “HABITAT”, un album anch’esso Oro, che apre un nuovo capitolo nel suo percorso: il suono diventa più melodico e il racconto si fa ancora più intimo, quasi catartico, rivelando una maturità artistica sempre crescente.

L’ultima tappa di questo viaggio è “Lettera Q”, pubblicato nel novembre 2024 e certificato Oro. Il disco rappresenta un ulteriore passo in avanti: un’esplorazione della realtà attraverso uno sguardo diretto e privo di filtri. L’album ha conquistato la prima posizione nella Classifica dei Formati Fisici e il secondo posto nella Top Album FIMI/NIQ Italia, mentre tutti i brani sono entrati nella Top 50 Italia su Spotify nelle prime 24 ore dalla pubblicazione.

Nel 2025, l’artista torna con un nuovo singolo dal titolo “Un uomo”, un brano che nasce, come racconta lui stesso, dalla ricerca di una semplice ma essenziale domanda: “com’è che si fa ad essere un uomo?”. Un interrogativo che sintetizza il nucleo della poetica di Nayt, da sempre orientata all’introspezione e alla riflessione su ciò che rende autenticamente umani.

Il percorso artistico del rapper è stato accompagnato da una dimensione live intensa e partecipata. Dopo un tour nei club italiani andato completamente sold out nella primavera dello stesso anno, Nayt ha portato sul palco due performance nei palasport, al Palazzo dello Sport di Roma e all’Unipol Forum di Milano, confermando la sua capacità di creare connessioni emotive forti con il pubblico.

Il debutto sul palco dell’Ariston rappresenta dunque una tappa fondamentale e simbolica nella carriera di Nayt: un artista che ha fatto della sincerità e della ricerca interiore la sua cifra stilistica. Con la partecipazione al Festival di Sanremo 2026, Nayt è pronto a condividere ancora una volta, davanti a milioni di telespettatori, la sua personalissima visione dell’arte e dell’essere umano, portando nella kermesse la profondità e l’autenticità che lo contraddistinguono.

