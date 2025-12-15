Connect with us

nayt è in gara al Festival di Sanremo con il brano "Prima che".

Per la prima volta nella sua carriera Nayt salirà sul palco del Festival di Sanremo, partecipando alla 76ª edizione con il brano “Prima che”. L’artista, tra i più apprezzati e introspettivi della scena musicale italiana, è pronto a portare in gara tutto il suo mondo creativo, fatto di introspezione, autenticità e ricerca personale.

Nayt, pseudonimo di William Mezzanotte, ha conquistato pubblico e critica grazie alla sua capacità di dare voce alla complessità dell’animo umano. La sua scrittura è diretta, sincera e profondamente emotiva: “una scrittura che riesce a mettere a nudo fragilità e conflitti interiori, trasformandoli in un dialogo autentico con il pubblico”. Con “Prima che”, già disponibile in pre-save, l’artista porta avanti un percorso che unisce la forza della parola a una sensibilità musicale in continua evoluzione.

Durante oltre dieci anni di carriera, Nayt ha pubblicato cinque album certificati Oro: “Raptus 3”, “MOOD”, “DOOM”, “HABITAT” e “Lettera Q”. Il suo viaggio musicale prende forma con la trilogia di “Raptus”, che ne sancisce l’affermazione come una delle voci più originali della nuova scena rap. Con “MOOD” (2020) e “DOOM” (2021), entrambi certificati Oro, Nayt consolida una cifra stilistica personale, alternando lirismo e introspezione a un tono più diretto e coraggioso, capace di superare i confini del rap tradizionale.

Nel 2022 arriva “HABITAT”, altro disco d’Oro che segna un’evoluzione sonora più melodica e immersiva. È un progetto che segna una trasformazione artistica e interiore: un viaggio intimo che trova la propria espressione più completa sul palco, dove la dimensione live diventa catartica. La crescita artistica di Nayt continua nel 2024 con “Lettera Q”, album che debutta alla prima posizione della Classifica Formati Fisici e al secondo posto della Top Album FIMI. Tutti i brani dell’album entrano in 24 ore nella Top 50 Italia su Spotify, confermando la sua capacità di connettersi con un pubblico ampio e trasversale.

A ottobre 2025 il cantautore pubblica il singolo “Un uomo”, una riflessione profonda sul senso dell’identità e sull’esperienza di essere sé stessi. La domanda che guida la canzone, “com’è che si fa ad essere un uomo?”, riassume perfettamente il percorso artistico e umano di Nayt: una ricerca costante di verità, fragilità e senso.

Reduce da un tour sold out nei club italiani, Nayt ha portato la sua musica nei grandi spazi con due concerti-evento nei palasport: uno al Palazzo dello Sport di Roma e uno all’Unipol Forum di Milano. Due live che hanno rappresentato la consacrazione definitiva di un artista autentico e sempre in evoluzione.

Con “Prima che”, il debutto sanremese di Nayt segna un nuovo capitolo della sua carriera. Il palco dell’Ariston si prepara ad accogliere un artista capace di unire profondità e modernità, confermando la sua radicata volontà di comunicare con sincerità e intensità. In un panorama musicale spesso dominato dall’apparenza, Nayt continua a scegliere la via più difficile ma anche più vera: quella della sostanza e dell’anima.

