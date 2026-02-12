Connect with us

NAYT: il 20 marzo esce il suo decimo album “io Individuo”

Published

Il 20 marzo segna una data importante per Nayt, uno degli artisti più apprezzati e introspettivi della scena musicale italiana. In concomitanza con la sua prima partecipazione al Festival di Sanremo, 76ª edizione, con il brano “Prima che”, uscirà anche il suo decimo album in studio, dal titolo “io Individuo”, già disponibile in pre-order.

Questo progetto arriva a un anno e mezzo di distanza da “Lettera Q” e si presenta come una riflessione profonda e senza filtri sulla complessità dell’identità umana. Attraverso la scrittura diretta e sincera che da sempre lo contraddistingue, Nayt cerca di scandagliare le molteplici sfaccettature che compongono un individuo, tra fragilità, contraddizioni e ricerca di senso.

“Prima che”, scritto dallo stesso artista e prodotto da Zef, nasce – come si legge nella presentazione – dall’esigenza di interrogarsi su ciò che resta una volta tolte le strutture sociali, i costumi e le abitudini che mascherano i rapporti umani, cercando di riscoprire l’autenticità dell’incontro con l’altro. Una tematica che si intreccia perfettamente con la poetica del nuovo album.

Durante la serata delle cover a Sanremo, Nayt si esibirà insieme a Joan Thiele con il brano “La canzone dell’amore perduto” di Fabrizio De André, una scelta che conferma la sua predilezione per testi densi di significato e dal forte impatto emotivo.

“io Individuo” conterrà anche “Un uomo”, brano pubblicato nell’ottobre 2025 e introdotto da una domanda emblematica: “com’è che si fa ad essere un uomo?”. Una riflessione che apre la strada al cuore tematico del progetto, dove la musica diventa espressione di un dialogo interiore e collettivo sulla condizione umana.

Con tre album certificati Oro“Raptus 3”, “MOOD” e “Lettera Q” – e due Platino“DOOM” e “HABITAT” – Nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, ha costruito in oltre dieci anni di carriera una traiettoria coerente e personale. Dalla trilogia di “Raptus”, che lo ha imposto come una delle nuove voci più originali, fino alla svolta melodica ed emozionale di “HABITAT”, ha saputo evolversi mantenendo integra la propria visione artistica.

Il suo stile, capace di unire l’urban e il cantautorato senza mai snaturarsi, supera i confini dei generi per creare un linguaggio completamente personale. Attraverso testi profondi e un approccio coraggioso, Nayt si è guadagnato il consenso del pubblico e della critica, divenendo simbolo di una generazione alla ricerca di autenticità.

Dopo un tour primaverile da tutto esaurito nei club italiani, l’artista romano tornerà dal vivo con due date nei palasport: il 23 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 25 ottobre all’Unipol Forum di Milano. Due appuntamenti che promettono di portare sul palco la dimensione più catartica e viscerale del suo percorso musicale.

“io Individuo” non è soltanto un album, ma una dichiarazione d’intenti. Con la sua penna autentica e coraggiosa, Nayt sembra voler ridefinire il concetto stesso di libertà personale, trasformando la musica in uno specchio nel quale riconoscere se stessi.

