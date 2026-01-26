NAYT: in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “PRIMA CHE”

Per la prima volta, Nayt sarà in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Prima che”, un progetto che conferma la sua capacità di fondere la scrittura d’autore con sonorità urban mantenendo intatta la sua autenticità. Il brano, scritto dallo stesso artista e prodotto da Zef, è già disponibile in pre-save e anticipa un percorso artistico sempre più votato all’indagine dell’interiorità.

“Prima che” è nato dall’esigenza di interrogarsi su cosa resta quando si tolgono tutte le strutture sociali, i costumi e le abitudini che spesso si frappongono nei rapporti umani, tornando così a incontrarsi e a conoscersi per quelli che si è realmente.

Con questo spirito, Nayt prosegue la sua ricerca musicale e personale, esplorando la vulnerabilità e la complessità dell’essere umano.

William Mezzanotte, questo il suo vero nome, è oggi riconosciuto come una delle penne più autentiche del panorama musicale italiano. In oltre dieci anni di carriera ha saputo unire l’intensità del cantautorato con la forza espressiva dell’urban, costruendo un linguaggio personale e diretto che trova nel palco la sua dimensione più vera. La sua scrittura, definita da molti sincera e senza filtri, offre uno sguardo lucido sulle contraddizioni, sull’inquietudine e sulla profondità dell’esistenza.

Con cinque album certificati Oro — “Raptus 3”, “MOOD”, “DOOM”, “HABITAT” e “Lettera Q” — Nayt ha consolidato una carriera che lo ha visto passare dal successo indipendente al riconoscimento del grande pubblico. L’artista è emerso con la trilogia di “Raptus”, che lo ha consacrato come voce originale della nuova generazione rap. Nel 2020 ha pubblicato “MOOD” (disco d’Oro) e l’anno successivo “DOOM” (Platino), due lavori che hanno posto l’accento su una scrittura più profonda e riflessiva.

Nel 2022 è arrivato “HABITAT”, un disco che ha segnato un’evoluzione sonora e tematica, aprendo un nuovo capitolo più melodico e introspettivo. Con “Lettera Q”, uscito nel novembre 2024, Nayt ha proseguito questo cammino presentando un confronto ancora più diretto con la realtà e i suoi conflitti. L’album, certificato Oro, ha debuttato al primo posto della Classifica Formati Fisici e al secondo posto della Top Album FIMI/Nielsen, mentre tutti i brani sono entrati nella Top 50 Italia di Spotify nelle prime 24 ore.

Nel 2025 l’artista ha pubblicato il singolo “Un uomo”, una nuova riflessione sul senso dell’identità e della maturità, nella quale si chiede “com’è che si fa ad essere un uomo?”, riaffermando la centralità del suo percorso umano dentro e fuori dalla musica.

Dopo un tour nei club italiani tutto esaurito, Nayt si prepara ora a calcare i palchi dei palasport con due date molto attese: il 23 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 25 ottobre all’Unipol Forum di Milano.

Con la partecipazione a Sanremo 2026 e la presentazione di “Prima che”, Nayt afferma ancora una volta la sua identità di artista libero, capace di superare le barriere dei generi e portare nel mainstream un linguaggio fatto di sincerità, introspezione e coraggio. La sua arte continua a essere un invito all’ascolto profondo e alla ricerca di sé, un dialogo aperto con chi, nella musica, cerca verità più che appartenenza.