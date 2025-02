NAYT: “Lettera Q” è stato certificato disco d’oro

Nayt ha recentemente raggiunto un traguardo importante nel panorama musicale italiano: il suo album “Lettera Q” è stato certificato disco d’oro da FIMI/GfK Italia. L’opera, pubblicata sotto l’etichetta Columbia Records/Sony Music Italy, ha suscitato un notevole interesse per la sua profondità emotiva e la capacità di toccare temi universali.

Nayt, nome d’arte di William Mezzanotte, si è distinto per la sua capacità di esplorare l’animo umano attraverso testi sinceri e appassionati, che colpiscono il cuore di chi li ascolta. Il suo percorso artistico, che include precedenti successi come “Raptus”, “MOOD” e “DOOM”, ha raggiunto nuove vette con “Lettera Q”, un’opera che invita alla riflessione e all’evoluzione personale e collettiva.

“L’album parla della possibilità di interrompere i pattern, spezzare i loop, le catene, i cicli come il simbolo della lettera Q. Il risultato è un dialogo aperto che invita ad una crescita personale e collettiva, in una conversazione che supera il monologo e respinge l’imposizione. L’artista, nel disco, approfondisce argomenti che riguardano il suo rapporto con la società, con il femminile, con la sua generazione, quelle future e quelle passate.”

Ma le novità non finiscono qui: Nayt è pronto a portare il suo talento sui palchi dei club italiani con il tour “La Grande Fuga Tour”, che ha già fatto registrare un sold out in molte tappe. Inoltre, il tour includerà anche una serie di date estive in diverse città italiane, prima di approdare per la prima volta nei prestigiosi palasport di Milano e Roma nell’autunno del 2025.

L’energia e l’emozione delle performance dal vivo di Nayt sono riconosciute unanimemente, con la sua capacità di coinvolgere il pubblico e trasmettere un messaggio potente attraverso la musica. Il tour si preannuncia come un’esperienza indimenticabile, in cui i fan potranno immergersi completamente nell’universo artistico di Nayt.