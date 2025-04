NEFFA anticipa il nuovo album “Canerandagio Parte 1” feat. Izi

In attesa dell’uscita ufficiale prevista per il 18 aprile, Neffa ha svelato il brano “Canerandagio feat. Izi”, programmato per essere rilasciato su tutte le piattaforme digitali. L’album promette di portare gli appassionati in un viaggio sonoro psichedelico, grazie alla creatività spontanea e imprevedibile che caratterizza la musica di Neffa.

Quando ho scritto Canerandagio, mi sentivo come in un viaggio psichedelico: non ero io a decidere la direzione, ma c’era un magnetismo che mi guidava. Non riuscivo a capire se le frasi che scrivevo si trasformassero in immagini, o se stessi vedendo immagini che raccontavo con le parole, ma tutto è uscito in modo molto naturale. Quando ho iniziato a lavorare sul brano mi è subito venuto in mente di chiamare Izi. – NEFFA

Questo nuovo progetto musicale vede la collaborazione speciale con il talentuoso artista Izi, apprezzato per la sua attitudine mistica e il timbro vocale unico. La scelta di coinvolgere Izi è stata dettata dalla volontà di aggiungere una nuova profondità al sound di Neffa, creando un brano intenso e viscerale in grado di trasportare l’ascoltatore in una dimensione completamente nuova.

Il nuovo album di Neffa, “Canerandagio Parte 1”, già disponibile in presave e in preorder, offre una serie di collaborazioni con alcuni dei migliori artisti della scena musicale rap e pop italiana. Tra le collaborazioni già annunciate, spicca quella con Frah Quintale sulle note di “Perdersi&ritorno”. L’album promette di essere un’esperienza musicale coinvolgente e ricca di emozioni, pronta a sorprendere il pubblico.

I nuovi brani di Canerandagio Parte 1 saranno presentati dal vivo il 5 novembre all’Unipol Forum di Milano in occasione di Universo Neffa, un evento imperdibile in cui l’artista ripercorrerà la sua carriera e salirà sul palco con un live emozionante, pronto a sorprendere e conquistare il pubblico.

Un’opportunità unica per vivere la magia della musica di Neffa dal vivo e immergersi completamente nel suo universo artistico. I biglietti per Universo Neffa sono già disponibili in prevendita e nei punti vendita autorizzati.