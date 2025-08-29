Neffa ritorna: esce “Canerandagio Parte 2” e annuncia un Imperdibile Concerto a Milano

Dopo il trionfo di “Canerandagio Parte 1”, Neffa torna con il nuovo e attesissimo album “Canerandagio Parte 2”, disponibile da oggi, venerdì 29 agosto, per Numero Uno (Sony Music) su tutte le piattaforme digitali. Questo progetto non è soltanto la continuazione del precedente capitolo, ma rappresenta un’evoluzione naturale che espande e approfondisce l’universo sonoro e concettuale già iniziato.

Neffa, maestro del rap italiano, continua a intrecciare passato e presente con maestria, sviluppando sonorità più moderne che amplificano il suo spettro stilistico. La scrittura diventa più strutturata, con testi sapientemente costruiti su loop e metriche precise. In “Canerandagio Parte 2″, ogni parola viene studiata per creare forme e incastri perfetti. Neffa ha curato personalmente tutte le produzioni dell’album, segnando la sua dedizione alla ricerca artistica.

Il disco offre una ricca collaborazione con artisti influenti della scena urban italiana. Tra i nomi presenti ci sono Jake La Furia, Nayt, Coez, Kaos, J-AX, Mahmood e Salmo. Ogni contributo artistico apporta nuovi colori e sfumature al progetto. La tracklist include brani emozionanti come **”Show”, “Biancoenero”, “Domani”, “Inquinare”, “Burnout”, “Deidellolimpo”, “Santosubito/Rubik”, “Uno Come Me”, “Luna Rossa”** e il toccante “Addio”.

Uno degli eventi più attesi è sicuramente l’imperdibile live “UNIVERSO NEFFA”, programmato per il 5 novembre all’Unipol Forum di Milano e prodotto da Vivo Concerti. Sarà una serata unica per ripercorrere i momenti salienti della carriera di Neffa, dall’hip hop al soul italiano. I biglietti sono già disponibili in prevendita sui canali ufficiali.

Neffa trova equilibrio tra le produzioni personali e i contributi dei suoi collaboratori. Gli arrangiamenti, le parole e le atmosfere evocative di ogni brano testimoniano la metamorfosi e l’introspezione che guidano il lavoro del visionario artista italiano.

Con il rilascio di “Canerandagio Parte 2”, Neffa chiude il cerchio del suo racconto musicale. Un’opera che non solo continua il viaggio iniziato, ma apre nuovi orizzonti stilistici e concettuali, promettendo emozioni indimenticabili e riflessioni profonde.