NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Dopo una stagione di successi nei club e nelle rassegne estive, i Negrita sono pronti a tornare in formazione elettrica con il nuovo “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”, che prenderà il via il 7 novembre da Isernia. La band toscana porterà nei teatri italiani uno spettacolo rinnovato, offrendo ai fan l’occasione di riascoltare dal vivo i brani del loro ultimo album e i grandi classici che hanno segnato trent’anni di carriera.

Ventidue tappe in tutta Italia – da Palermo a Trieste, passando per Roma, Milano, Bologna e Torino – in un viaggio musicale che abbraccia generazioni diverse. Molte date sono già sold out (tra cui Isernia, Potenza e Rende), mentre per altre sono rimasti solo gli ultimi biglietti disponibili, segno dell’affetto del pubblico per una delle band più longeve e riconoscibili del rock italiano.

I Negrita – Paolo “Pau” Bruni, Enrico “Drigo” Salvi e Cesare “Mac” Petricich – saranno accompagnati sul palco da Giacomo Rossetti (basso e cori), Guglielmo Ridolfo Gagliano (tastiere) e Cristiano Dalla Pellegrina (batteria). Una formazione completa per uno spettacolo che promette energia, introspezione e una nuova veste sonora.

Durante il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025” il gruppo presenterà dal vivo i brani del concept album “Canzoni per Anni Spietati”, pubblicato lo scorso marzo a sette anni dal precedente lavoro in studio. Il disco contiene i singoli “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli Altri” e “Nel Blu (Lettera ai Padroni della Terra)”, canzoni che – come l’intero progetto – raccontano un ritorno alle origini, ma con uno sguardo maturo e consapevole verso il presente.

La band sottolinea, anche attraverso le nuove canzoni, la propria identità artistica e il legame indissolubile con il pubblico. “Noi Siamo Gli Altri” viene descritto come un manifesto di autenticità e resistenza, mentre “Non Esistono Innocenti Amico Mio” si distingue per la forza emotiva e la profondità dei temi trattati.

Con nove album in studio e tre lavori dal vivo, i Negrita hanno attraversato tre decenni di musica lasciando brani che fanno ormai parte della memoria collettiva: successi come “Cambio”, “Rotolando verso sud”, “Ho Imparato a Sognare” e “Gioia Infinita” continuano a risuonare con forza e a testimoniare l’evoluzione del loro percorso.

Il tour, prodotto e organizzato da MC2 Live, si concluderà con una doppia data finale ad Arezzo il 19 e 20 dicembre 2025, nella città che ha dato i natali alla band. Un ritorno simbolico e carico di significati, che suggella un anno importante per i Negrita.

Calendario selezionato del “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”:

07 novembre – Isernia (Auditorium 10 settembre 1943) – SOLD OUT

09 novembre – Palermo (Teatro Golden) – ULTIMI BIGLIETTI

23 novembre – Roma (Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia) – ULTIMI BIGLIETTI

24 novembre – Milano (Teatro Dal Verme) – ULTIMI BIGLIETTI

16 dicembre – Padova (Gran Teatro Geox)

19-20 dicembre – Arezzo (Teatro Petrarca) – NUOVE DATE

Con Radio Capital e Rockol come media partner, il tour si preannuncia come uno degli eventi imperdibili del panorama musicale italiano del 2025. Un appuntamento per chi segue da sempre i Negrita e per chi desidera scoprire – o riscoprire – la forza di una band che continua a raccontare con lucidità e passione il proprio tempo.