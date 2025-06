NEK: Al via da giovedì 26 giugno il tour NEK HITS – LIVE 2025

Nek, uno dei più celebri cantautori del panorama musicale italiano, è pronto a tornare sul palco con il suo atteso tour NEK HITS – LIVE 2025. A partire da giovedì 26 giugno, i fan potranno godere di un’estate all’insegna della musica, con una serie di concerti che attraverseranno tutta l’Italia. La prima data si terrà a Termoli, e il viaggio musicale comprenderà i più grandi successi che hanno fatto di Nek una delle voci più amate negli ultimi 30 anni.

Sul palco, Nek sarà accompagnato da un autentico Power Trio: oltre al cantautore, che si esibirà anche al basso, ci saranno Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria. Un live dove l’essenza del suono e della musica saranno al centro di tutto.

Il tour avrà anche una dimensione internazionale: “A partire dal 15 novembre, NEK HITS arriverà anche in Canada e negli Stati Uniti, con cinque imperdibili date: il 15 novembre a Montreal, il 16 novembre a Toronto, il 21 novembre a New Haven, il 22 novembre ad Atlantic City e il 23 novembre a Fort Lauderdale”. Sarà un’opportunità per i fan d’oltreoceano di apprezzare dal vivo il repertorio di Nek.

Il tour prevede numerose tappe in località suggestive, tra cui l’Arena Del Mare a Termoli il 26 giugno, il Lazzaretto Estate a Bergamo il 28 giugno e molti altri. L’ingresso per alcune date, come quelle di Galatina, Casamicciola Ischia, Iglesias, Lucera, Cerignola e Arzachena, sarà gratuito, offrendo una grande occasione per vivere la musica di Nek.

Durante i concerti, Nek ripercorrerà le pietre miliari della sua carriera: “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, “Unici”, e la cover di “Se telefonando”, eseguita per la prima volta al Festival di Sanremo nel 2015.

Nel corso del 2025, la discografia di Nek sarà pubblicata in vinile cristallo, permettendo ai collezionisti e ai nuovi ascoltatori di riscoprire il suo percorso musicale. Inoltre, sul canale YouTube dell’artista, sono disponibili i primi 5 episodi di NEK HITS, una mini-serie biografica che offre uno sguardo intimo sulla vita artistica e personale del cantautore.