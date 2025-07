NEK Annuncia il Suo Ritorno in Europa con il “NEK HITS – EUROPEAN TOUR”

NEK, il celebre cantante e polistrumentista, torna a incantare il pubblico europeo con il suo nuovo tour “NEK HITS – EUROPEAN TOUR”, che partirà a marzo 2026. **I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16:00 di oggi, venerdì 25 luglio**. Dopo il grande successo del tour “NEK HITS – LIVE 2025” in Italia, NEK è pronto a portare la sua energia e il suo vasto repertorio anche oltre confine, tornando sul palcoscenico internazionale dopo cinque anni.

Per oltre 30 anni, NEK ha affascinato il pubblico con i suoi successi indimenticabili e una carriera che ha contato più di 10 milioni di dischi venduti nel mondo. Il suo prossimo tour sarà un’opportunità unica per i fan di rivivere brani iconici come “Laura non c’è”, “Fatti avanti amore”, e “Lascia che io sia”, così come “Se telefonando”, la celebre cover presentata al Festival di Sanremo 2015.

Queste le date del tour in Italia e in Europa: In Italia, NEK si esibirà in città come Padova, Torino, Napoli e Roma, mentre il suo viaggio europeo toccherà città affascinanti come Parigi, Zurigo e Londra. Il tour inizia il 4 marzo a Padova e si conclude il 24 aprile a Barcellona.

La carriera di NEK è stata arricchita da diverse esperienze, inclusa la conduzione televisiva, come nel programma “Dalla Strada Al Palco” su Rai 1. Il progetto “RENGANEK”, insieme a Francesco Renga, ha aggiunto ulteriore spessore artistico alla sua traiettoria musicale, culminando in un album e una partecipazione al Festival di Sanremo.

Per ulteriori dettagli sui biglietti del tour “NEK HITS – EUROPEAN TOUR”, visitare il sito ufficiale di Friends & Partners. La musica di NEK continua a celebrare la sua eredità artistica, promettendo spettacoli indimenticabili per i fan vecchi e nuovi.