NEK: da luglio in tour con “NEK HITS – LIVE 2025”

NEK sta per regalare ai suoi fan un’esperienza indimenticabile con il ritorno sul palco per la serie di concerti NEK HITS – LIVE 2025, un viaggio emozionante tra i suoi più grandi successi.

La serie di concerti NEK HITS – LIVE 2025 è attesa per questa estate, con tappe in Italia e due appuntamenti speciali all’estero. Il tour prenderà il via il 5 luglio ad Arenzano e si concluderà il 19 agosto a Zafferana Etnea. Accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, NEK farà rivivere al pubblico le emozioni di una carriera musicale che ha segnato la storia della musica italiana.

Ma non è tutto, per celebrare la sua carriera, NEK ha annunciato una serie di **ristampe in vinile cristallo** che verranno pubblicate per tutto il 2025. Il primo album ad essere ripubblicato è il suo album d’esordio del 1992, semplicemente intitolato **NEK**, che sarà disponibile dal 28 febbraio.

Inoltre, NEK regalerà ai suoi fan un’esperienza unica con la mini-serie **NEK HITS** sul suo canale YouTube, in cui si racconta da solo e in prima persona. L’artista condivide aneddoti personali, immagini d’archivio e momenti significativi della sua vita artistica, con il primo episodio incentrato sull’album d’esordio del 1992.

Con oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, NEK si conferma come una delle voci più amate e apprezzate della musica italiana. Dopo il successo televisivo come conduttore di *“Dalla Strada al Palco”*, NEK si prepara a emozionare il suo pubblico con un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera.