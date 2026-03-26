NERISSIMA SERPE: fuori il singolo “4 GAMBE”, il primo estratto dal nuovo album “NERISSIMA”

Il ritorno di Nerissima Serpe è ufficiale. Il rapper milanese ha annunciato l’uscita del singolo “4 GAMBE”, disponibile da questo venerdì, come primo estratto dal suo nuovo album in studio “NERISSIMA”, in arrivo il 1° maggio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico per EMI Records Italy/Universal Music Italia.

Il brano, già virale su TikTok, è stato presentato in anteprima durante l’half-time della partita di basket Olimpia Milano vs Maccabi Tel Aviv all’Allianz Cloud di Milano, dove l’artista ha offerto al pubblico un assaggio del nuovo progetto. L’entusiasmo generato da questa prima performance ha confermato l’attesa crescente per il nuovo lavoro discografico.

Parallelamente, Nerissima Serpe ha conquistato il web con il trailer di annuncio dell’album, una clip che vede protagonista Michèle Lamy, figura iconica della moda e dell’arte, impegnata in un monologo intenso e simbolico dedicato al colore nero. *“Io sono il Nero. E lo siete anche voi. È ciò che tiene insieme i colori e li separa. È amore e odio. È un sussurro che abita il silenzio. Il nero non dimentica.”*

Il nuovo album promette di essere un viaggio introspettivo e profondo, costruito su un dualismo chiaro-scuro che racconta l’ultimo anno e mezzo di vita artistica e personale di Nerissima Serpe. “NERISSIMA” si presenta come un progetto che alterna brani duri e diretti – come “4 GAMBE” – a momenti di maggiore riflessione, in un equilibrio tra forza e vulnerabilità. È un racconto di ricerca e riscoperta, del viaggio più che della meta, che porta l’artista a confrontarsi con sé stesso in modo autentico e sincero.

Nato a Milano nel 2000 e cresciuto a Siziano, Matteo di Falco – vero nome di Nerissima Serpe – racconta con orgoglio il proprio percorso: *“Ho iniziato a fare musica in provincia, lontano dalla città.”* Tra le sue fonti di ispirazione cita Vasco Rossi, scoperto grazie ai genitori, e i grandi nomi della scena rap italiana come Club Dogo e Marracash, senza dimenticare le influenze internazionali che spaziano da Meek Mill a Burna Boy. *“Proprio come i miei miti Marra e Vasco, cerco di dare sempre un peso alle parole. C’è una ricerca testuale anche quando faccio musica più fast e divertente.”*

L’artista definisce il suo stile come un “rap extra-urbano”, simbolo di un’identità che unisce città e campagna, Milano e la provincia: *“Vengo dalle campagne e ne vado fiero. Per capire la mia musica, devi entrarci dentro.” Un approccio che si riflette anche nella sua visione artistica, volta non tanto a rincorrere le classifiche quanto a esprimere sé stesso nel modo più sincero possibile.

Appassionato di natura, animali e sport, Nerissima Serpe trova nell’equilibrio tra creatività e benessere fisico la chiave del proprio percorso. Dopo due progetti indipendenti, il rapper ha raggiunto il grande pubblico con “Identità” (2023) e con il disco in collaborazione “Mafia Slime 2” (2025) insieme a Papa V e Fritu, che ha debuttato al primo posto nella classifica FIMI degli album fisici e con il singolo “Tip Tap” al secondo posto tra i più ascoltati su Spotify. Le collaborazioni con artisti come Achille Lauro, ANNA, Night Skinny, Fabri Fibra, Kid Yugi, Tony Boy, Massimo Pericolo, Don Joe, Ernia, Guè, Luchè ed Ele A hanno contribuito a consolidare la sua posizione nella scena nazionale.

Con “4 GAMBE” e l’imminente “NERISSIMA”, Nerissima Serpe si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera, pronto a riaffermare la propria visione artistica e personale. Un ritorno che promette di lasciare un segno, tra energia, introspezione e un linguaggio sempre più definito, in bilico tra la luce e la sua ombra.