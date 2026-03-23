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Manuela Cacciamani, CEO di Cinecittà

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Netflix porta “Assassin’s Creed” a Cinecittà: una nuova conferma del prestigio internazionale degli Studi

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Le riprese della serie internazionale “Assassin’s Creed” targata Netflix inizieranno a Cinecittà, sancendo un ulteriore riconoscimento per gli Studi romani, da sempre punto di riferimento per le grandi produzioni internazionali. La notizia arriva oggi con l’annuncio ufficiale della piattaforma, che ha confermato come le riprese si svolgeranno principalmente all’interno dei celebri Studi di via Tuscolana.

L’amministratore delegato di Cinecittà, Manuela Cacciamani, ha espresso grande soddisfazione per la scelta di Netflix, sottolineando il valore e la professionalità delle maestranze italiane. “Sono onorata che Netflix abbia scelto i nostri Studi e i nostri set per realizzare una serie tanto spettacolare, ambiziosa e attesa globalmente. È il segno della credibilità e reputazione che Cinecittà ha nel mondo, il segno di una garanzia professionale che diamo a ogni tipo di produzione, di qualsiasi genere e grandezza. Ma ancora di più sono onorata per la fiducia data alle nostre maestranze e al nostro reparto scenografie, che sta collaborando alla realizzazione di set spettacolari. Cinecittà con i suoi maestri si conferma un’eccellenza artistica riconosciuta, un vanto per il nostro paese”.

Secondo quanto svelato da Netflix, la serie “Assassin’s Creed” racconterà una guerra segreta tra due fazioni e sarà ambientata nella Roma del 64 d.C. Un’epoca affascinante, segnata da profondi mutamenti storici, che offrirà l’occasione di valorizzare le capacità scenografiche e tecniche di Cinecittà. Per questa produzione è previsto un ampliamento del Set permanente di Roma Antica, uno degli spazi più iconici degli Studi, con l’obiettivo di ricreare un’esperienza visiva intensa e fedele al contesto storico.

Il progetto rappresenta un nuovo traguardo per l’industria audiovisiva italiana, confermando la capacità di Cinecittà di attrarre colossi globali dell’intrattenimento e di coniugare eccellenza artistica con competenze tecniche riconosciute a livello internazionale.

Il franchise di Assassin’s Creed, nato come serie di videogiochi di successo mondiale, ha venduto oltre 230 milioni di copie in tutto il mondo ed è considerato uno dei marchi più influenti della storia dell’intrattenimento interattivo. La sua trasposizione televisiva, grazie al connubio tra Netflix e Cinecittà, punta a reinventare la saga con una produzione ambiziosa, ponendo ancora una volta Roma al centro dello scenario mondiale della serialità.

Con questo nuovo progetto, Cinecittà conferma il proprio ruolo di “fabbrica dei sogni” italiana, capace di accogliere le maggiori produzioni internazionali e di valorizzare il talento delle maestranze locali, diventando un simbolo di eccellenza e creatività riconosciuto in tutto il mondo.

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