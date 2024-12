 NETGEAR Nighthawk M3: il router portatile ultraveloce

NETGEAR®, Inc. (NASDAQ: NTGR), leader nella fornitura di prodotti connessi progettati per semplificare e migliorare la vita delle persone, ha annunciato oggi l’espansione della sua gamma di router mobili 5G sbloccati con il lancio del NETGEAR Nighthawk M3 Router Mobile (MH3150).Questo nuovo prodotto soddisfa la crescente esigenza di un WiFi potente e accessibile, integrato con avanzate funzionalità di sicurezza, ovunque e in ogni momento.

Dopo aver lanciato il primo router mobile 5G sbloccato al mondo, NETGEAR continua a ridefinire gli standard della connettività in movimento, offrendo soluzioni all’avanguardia per ogni esigenza.

Nighthawk M3 prosegue questa tradizione, garantendo velocità fino a 2,5 Gbps su rete 5G e una capacità WiFi aggregata che raggiunge i 3,6 Gbps. Con la modalità “Performance domestica”, Nighthawk M3 può offrire una copertura WiFi ampliata fino a 90 metri quadrati, semplicemente collegandolo alla corrente e rimuovendo la batteria.

WiFi potente con avanzate funzionalità di sicurezza in movimento

Come Nighthawk M6, Nighthawk M3 utilizza la piattaforma mobile Qualcomm® Snapdragon™ SDX62, che garantisce prestazioni eccezionali con velocità sorprendenti. Grazie alla connettività WiFi 6 dual-band a 2,4 GHz e 5 GHz AX3600, può gestire fino a 32 dispositivi contemporaneamente, rendendolo perfetto per trasferimenti rapidi di file e streaming video di alta qualità.

Il router M3 dispone di una potente batteria da 5185 mAh che assicura fino a 13 ore di autonomia con una singola carica.

Offre un accesso a Internet stabile e continuo per lavoro, streaming e gaming, garantendo una connessione affidabile in qualsiasi ambiente. Perfetto come WiFi portatile e privato, rappresenta un’alternativa sicura alle reti pubbliche vulnerabili e una soluzione efficace per il backup della connessione domestica o aziendale.

Come tutti i prodotti della gamma Nighthawk, è pensato per offrire semplicità di configurazione, utilizzo e trasporto. Il suo schermo a colori intuitivo consente di gestire facilmente l’utilizzo dei dati, visualizzare le credenziali WiFi, controllare il segnale mobile e regolare le impostazioni del dispositivo. La porta USB-C rende più agevole la connessione a dispositivi cablati, mentre un dongle Ethernet opzionale (disponibile da inizio 2025) permette di condividere l’accesso 5G con più device cablati. Per migliorare la ricezione in luoghi con bassa copertura, è possibile collegare antenne 5G esterne (acquistabili separatamente).

NETGEAR Nighthawk M3 5G Router mobile (MH3150) è disponibile ora sul sito NETGEAR al prezzo consigliato di 499,99€.