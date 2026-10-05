Neuromante: la serie Apple TV che rivoluziona il cyberpunk debutta nel 2027

Neuromante, l'attesissima serie Apple Original ispirata all'omonimo romanzo cult di William Gibson, sarà disponibile dal 22 gennaio 2027 su Apple TV. Con protagonisti Callum Turner e Briana Middleton, la serie promette di rivoluzionare il genere cyberpunk con dieci episodi che trasportano gli spettatori in un futuro senza regole, tra spionaggio digitale e criminalità tecnologica.



La storia segue Case (Turner), un brillante hacker segnato dagli eventi, che viene coinvolto in una rete di spionaggio ad alto rischio accanto alla letale Molly (Middleton), assassina potenziata ciberneticamente. Insieme dovranno mettere a segno un colpo impossibile contro una potente dinastia aziendale che custodisce segreti inimmaginabili.



Al fianco dei protagonisti, il cast include Mark Strong, Joseph Lee, Peter Sarsgaard, Clémence Poésy, Max Irons, Dane DeHaan, Junia Rees, Jordan Kouamé, Emma Laird, Marc Menchaca, André De Shields e Isabella Pappas, arricchendo ulteriormente la narrativa e l'intensità della serie.



Prodotta da Paramount Television Studios e Anonymous Content, la serie è stata adattata per la televisione da Graham Roland e JD Dillard. Roland è anche showrunner e produttore esecutivo insieme a Dillard, David Levine, Garrett Kemble e Zack Hayden per Anonymous Content. Aubrey "Drake" Graham, Adel "Future" Nur e Jason Shrier producono per DreamCrew Entertainment, mentre Jennifer Haley e William Gibson sono tra i produttori esecutivi.



Il romanzo d'esordio di Gibson, pubblicato nel 1984, è considerato una pietra miliare del cyberpunk, acclamato dalla critica e vincitore dei premi Nebula, Philip K. Dick e Hugo. Neuromante ha dato origine alla celebre trilogia dello Sprawl, proseguita con Count Zero e Monna Lisa Cyberpunk.



Il nuovo adattamento promette atmosfere cupe, ritmo incalzante e riflessioni su tecnologia e identità, segnando un appuntamento imperdibile per gli amanti della fantascienza e del cyberpunk.