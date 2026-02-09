Connect with us

New Balance e Foot Locker lanciano le nuove ABZORB 2000 con Endrick protagonista

New Balance apre la stagione 2026 con una collaborazione esclusiva insieme a Foot Locker, presentando due nuove colorazioni della sneaker ABZORB 2000. Il marchio statunitense rinnova così uno dei suoi modelli iconici, con una campagna globale che ha per volto Endrick, astro nascente del calcio mondiale e atleta New Balance.

La campagna mette in risalto l’unione tra stile urbano, innovazione e cultura giovanile, elementi fondanti dell’identità dei due brand. L’ambientazione madrilena scelta per lo shooting, che ritrae il fermento di un luogo di aggregazione e i momenti di ritrovo della comunità locale, diventa simbolo dell’energia delle strade e del legame tra generazioni. In questo contesto dinamico, la ABZORB 2000 emerge come espressione di vitalità, creatività e appartenenza.

Endrick incarna perfettamente queste caratteristiche. A soli 19 anni è già considerato uno dei talenti più promettenti del calcio internazionale, il più giovane calciatore della storia ad aver debuttato e segnato con il Palmeiras. La sua collaborazione con New Balance consolida il legame tra sport, cultura e innovazione: un connubio che si ritrova nella filosofia del marchio e nel suo modo di interpretare la sneaker culture.

Presentata per la prima volta nel 1993, la tecnologia di ammortizzazione ABZORB ha rivoluzionato il mondo delle scarpe da corsa e oggi torna protagonista in chiave lifestyle. La ABZORB 2000 combina l’eredità tecnica di New Balance con un design contemporaneo, ispirato ai modelli running dei primi anni 2000 ma arricchito da dettagli moderni e materiali all’avanguardia.

Disponibile in esclusiva da Foot Locker, la nuova sneaker viene proposta nelle tonalità Neptune Grey/Blue Oyster e Timberwolf/Double Bubble, al prezzo di 200 euro. Le vendite partono da lunedì 16 febbraio 2026 sia online che negli store del marchio, offrendo agli appassionati la possibilità di aggiungere al proprio guardaroba un modello che rappresenta il perfetto equilibrio tra performance e stile.

Con questa collaborazione, New Balance e Foot Locker confermano il loro impegno nel sostenere la cultura delle sneaker e nel celebrare la creatività dei giovani. L’iniziativa dimostra come la fusione tra sport e design possa generare un linguaggio universale, capace di raccontare le nuove tendenze attraverso le strade, lo sport e l’espressione individuale.

