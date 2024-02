New Balance presenta la FuelCell Rebel v4

New Balance Athletics, Inc. presenta la quarta versione della FuelCell Rebel, una calzatura ad alte prestazioni concepita per offrire una spinta massima grazie alla sua avanzata tecnologia FuelCell. Rivoluzionaria per nome e per indole, la FuelCell Rebel v4 ridefinirà il concetto di routine di allenamento quotidiano.

Questo nuovo modello, sviluppato con la tecnologia FuelCell, offre un supporto incredibilmente reattivo. Tale tecnologia altamente versatile si presta perfettamente sia alle corse prolungate e costanti che agli allenamenti esplosivi a ritmi più sostenuti, garantendo una sensazione di spinta e un ritorno di energia senza eguali. Grazie alla sua struttura dinamica, la Rebel v4 accompagna gli atleti in ogni fase del loro percorso di allenamento, motivandoli a superare i propri limiti.

L’intersuola della FuelCell Rebel v4 è stata rivisitata e potenziata con una nuova combinazione di schiuma FuelCell mista a PEBA, preservando l’inconfondibile sensazione propulsiva di questa tecnologia e assicurando un’esperienza di corsa ancora più reattiva e performante.

Il nuovo design geometrico dell’intersuola ultraleggera conferisce alla FuelCell Rebel v4 maggiore altezza e larghezza, assicurando una calzata stabile e sicura. Il battistrada è stato progettato per aumentare la rigidità nell’avampiede, garantendo una risposta immediata durante la corsa.

La New Balance Rebel v4 sarà disponibile da marzo nei monomarca New Balance e in alcuni rivenditori selezionati al prezzo di 160 euro.