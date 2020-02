Nicki Minaj, fuori il singolo “Yikes”

Dopo un’attesa lunga 7 mesi, torna a sorpresa Nicki Minaj! Esce oggi nei digital store e sulle piattaforme streaming, il nuovo singolo “Yikes”, che segna l’inizio di un nuovo progetto musicale della rapper trinidadiana.

Il brano, fortemente rap, mette in luce il talento di Nicki Minaj di sfoderare rime taglienti contro gli hater e la concorrenza, il tutto con la grande abilità tecnica che l’ha resa una delle rapper più influenti della sua generazione.

Come dichiarato dalla stessa artista, “Yikes” è un assaggio di quello che sarà la nuova svolta musicale della rapper, che prenderà vita nei prossimi mesi. Si tratta di uno dei progetti discografici più attesi a livello internazionale, che seguirà l’album “Queen” pubblicato ad agosto 2018.

Nicki Minaj, ha pubblicato nella sua carriera 4 dischi e ha ottenuto diverse certificazioni multiplatino. Negli anni ha inoltre ricevuto 10 nomination ai Grammy Awards ed è stata definita, dal New York Times, come “la rapper più influente di tutti i tempi”. Nel 2016 è stata inserita anche nella lista del Time per essere una delle 100 persone più influenti del pianeta.

Durante i suoi 12 anni di attività musicale, ha vinto sei American Music Awards, undici BET Awards, un BRIT Award, quattro MTV Video Music Awards, quattro Billboard Music Awards ed è stata la destinataria del premio Billboard’s Women in Music 2011 Rising Star. È la rapper che ha venduto più dischi di tutti i tempi, con 20 milioni di singoli come artista principale, 60 milioni di singoli in collaborazione e oltre 5 milioni di album in tutto il mondo.

