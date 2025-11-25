Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

NIKA torna con “Camminare”: un inno alla lentezza e alla consapevolezza

Published

Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 28 novembre il nuovo singolo “Camminare”, pubblicato da Joseba Label con distribuzione Virgin, della cantautrice abruzzese Nika, vincitrice della categoria Urban di LAZIOSound 2025. Dopo una serie di riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni, l’artista classe 2000 propone un brano che unisce introspezione e forza, consolidando il suo percorso nel panorama della nuova musica italiana.

“Camminare” nasce come un invito a riscoprire il valore del tempo e dell’attesa in una società che spinge verso risultati immediati. Attraverso la sua sensibilità artistica, Nika mette a fuoco il bisogno umano di rallentare e respirare, senza sottostare a regole di velocità o produttività. Il brano diventa così un manifesto di libertà creativa e un’esortazione a mantenere viva la propria autenticità.

La cantautrice racconta la genesi del singolo come un momento di riflessione personale: «Mi confronto con i miei coetanei e, a prescindere dai diversi percorsi di vita, noto sempre un punto d’incontro tra tutti, ovvero uno scalpitare nell’attesa. Ho scritto “Camminare” mentre ero seduta su un portico, nel primo momento libero dal lavoro dopo mesi. La domanda che mi rimbombava in testa era la solita, che conosciamo tutti molto bene ma che si scontra sempre con la macchina del mondo attorno a noi: “Nika, a che punto sei?”»

“Camminare” esplora il fragile equilibrio tra incertezza e determinazione, tra la paura di fermarsi e il coraggio di proseguire. L’artista racconta un percorso emotivo fatto di dubbi, desiderio di rivalsa e ricerca di se stessa, trasmettendo attraverso la musica un messaggio universale: non importa quanto lenta possa essere la strada, ciò che conta è rimanere fedeli al proprio cammino interiore.

Il risultato è un brano di profonda intensità, che fonde sonorità soul, R&B e influenze jazz e pop, elementi che da sempre definiscono l’identità musicale di Nika. Con questo lavoro, l’artista si conferma una delle voci più promettenti della nuova scena Urban italiana, capace di coniugare scrittura autentica e visione artistica personale.

Nika, nata nel 2000 in Abruzzo, si è fatta notare nel 2022 con il suo primo singolo “Fingere”, distribuito da The Orchard, arrivando in semifinale al bando LAZIOSound – Urban Icon. L’anno successivo ha pubblicato “Steady”, distribuito da Artist First, che le ha aperto le porte delle Berklee Clinics nell’ambito di Umbria Jazz. Nel 2025 ha vinto l’R&B Takeover Fest con l’inedito “Loop” e si è aggiudicata anche il Nuvola Contest, aprendo il concerto di Davide Shorty a Roma.

Ora, dopo la vittoria nella categoria Urban di LAZIOSound 2025, Nika compie un ulteriore passo avanti, presentando un singolo che riflette maturità artistica e una visione chiara del proprio percorso. “Camminare” è più di una canzone: è una dichiarazione d’intenti, un messaggio di fiducia, un inno al movimento interiore che accompagna ogni crescita personale.

Con il suo timbro caldo e la sua scrittura profonda, Nika invita ad ascoltare non solo la sua musica, ma anche sé stessi: a rallentare, a sentire, a camminare — passo dopo passo, verso la propria autenticità.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Giochi

AnotheReality presenta 2121 Arcade: VR Bullet Hell. Il corpo è il controller

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Motori

Kawasaki Ninja ZX-10R e ZX-10RR 2026: oltre ogni Limite

Motori

Suzuki presenta a EICMA 2025 la nuova SV-7GX

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Motori

DFSK amplia la gamma E5 PHEV in Italia con due nuovi allestimenti: Business e Luxury

Spettacolo

Alice Alison: disponibile in radio e in digitale “JE NE ME VOIS PLUS”

Motori

Jeep: Avenger è sempre leader del mercato SUV in Italia

Motori

Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Motori

Dacia Duster MY26: via agli ordini per i motori Hybrid 155 e Mild Hybrid 140

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Giochi

Let’s Sing 2026: la nuova era del karaoke è iniziata

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Spettacolo

NIKA torna con “Camminare”: un inno alla lentezza e alla consapevolezza

Spettacolo

“Il pianeta preistorico: era glaciale”: domani arriva su Apple TV
Antonello Venditti

Spettacolo

Antonello Venditti conquista Milano: sold out all’Unipol Forum e riparte il tour “Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition”

Tecnologia

Alessia Zecchini e HUAWEI WATCH Ultimate 2: il respiro diventa la chiave del benessere

Tecnologia

Sotto l’Albero vince chi gioca: le proposte di Natale di SteelSeries per il gaming

Società

NIKON e OffiCine IED per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Moda

Vanucci VSJ-7: quando comfort e sicurezza incontrano lo stile

Motori

La Renault R4 premiata come “Best in Classic 2025” a Milano AutoClassica

Spettacolo

Enzo Dong torna con “Life Is a Tarantella”: un inno alla verità quotidiana

Tecnologia

Black Friday Twinkly 2025: sconti imperdibili per illuminare le feste

Spettacolo

Guns N’ Roses: nuovo tour mondiale nel 2026 e due inediti in arrivo

Giochi

Opel porta la Corsa GSE Vision Gran Turismo alla Milano Games Week 2025

Spettacolo

“INDUSTRY” torna con la quarta stagione: potere, finanza e desiderio al centro del nuovo capitolo HBO Original

Tecnologia

Samsung guarda al futuro: intelligenza artificiale e design per i TV di nuova generazione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

Vasco Rossi celebra i 40 anni di “Cosa succede in città” con un’edizione da collezione

Motori

Euro NCAP 2025: sicurezza da record, 18 modelli ottengono le cinque stelle

Sport

FIAT Torino City Marathon: una corsa entusiasmante con la nuova Fiat 500 Hybrid

Motori

Alfa Romeo 33 Stradale e Nuova Tonale conquistano il Los Angeles Auto Show 2025

Spettacolo

Fabrizio Moro entra nella Top10 FIMI con il nuovo album “Non ho paura di niente”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

“Il pianeta preistorico: era glaciale”: domani arriva su Apple TV

Da domani, 26 novembre, Apple TV ospita un viaggio straordinario nel ghiaccio e nel tempo con “Il pianeta preistorico: era glaciale”, la nuova docuserie...

10 minuti ago
Antonello Venditti Antonello Venditti

Spettacolo

Antonello Venditti conquista Milano: sold out all’Unipol Forum e riparte il tour “Notte prima degli esami 40th Anniversary – 2025 Edition”

Tutto esaurito questa sera all’Unipol Forum di Milano per il concerto di Antonello Venditti, che segna ufficialmente la ripartenza del suo tour “Notte prima...

34 minuti ago

Spettacolo

Enzo Dong torna con “Life Is a Tarantella”: un inno alla verità quotidiana

Dopo un periodo di silenzio e sperimentazione, Enzo Dong torna al centro della scena musicale con il singolo “Life Is a Tarantella”, disponibile su...

3 ore ago

Spettacolo

Guns N’ Roses: nuovo tour mondiale nel 2026 e due inediti in arrivo

Dopo un 2025 da record, i Guns N’ Roses sono pronti a tornare sulla scena globale con un nuovo tour e due brani inediti....

3 ore ago