NIKA torna con “Camminare”: un inno alla lentezza e alla consapevolezza

Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 28 novembre il nuovo singolo “Camminare”, pubblicato da Joseba Label con distribuzione Virgin, della cantautrice abruzzese Nika, vincitrice della categoria Urban di LAZIOSound 2025. Dopo una serie di riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni, l’artista classe 2000 propone un brano che unisce introspezione e forza, consolidando il suo percorso nel panorama della nuova musica italiana.

“Camminare” nasce come un invito a riscoprire il valore del tempo e dell’attesa in una società che spinge verso risultati immediati. Attraverso la sua sensibilità artistica, Nika mette a fuoco il bisogno umano di rallentare e respirare, senza sottostare a regole di velocità o produttività. Il brano diventa così un manifesto di libertà creativa e un’esortazione a mantenere viva la propria autenticità.

La cantautrice racconta la genesi del singolo come un momento di riflessione personale: «Mi confronto con i miei coetanei e, a prescindere dai diversi percorsi di vita, noto sempre un punto d’incontro tra tutti, ovvero uno scalpitare nell’attesa. Ho scritto “Camminare” mentre ero seduta su un portico, nel primo momento libero dal lavoro dopo mesi. La domanda che mi rimbombava in testa era la solita, che conosciamo tutti molto bene ma che si scontra sempre con la macchina del mondo attorno a noi: “Nika, a che punto sei?”»

“Camminare” esplora il fragile equilibrio tra incertezza e determinazione, tra la paura di fermarsi e il coraggio di proseguire. L’artista racconta un percorso emotivo fatto di dubbi, desiderio di rivalsa e ricerca di se stessa, trasmettendo attraverso la musica un messaggio universale: non importa quanto lenta possa essere la strada, ciò che conta è rimanere fedeli al proprio cammino interiore.

Il risultato è un brano di profonda intensità, che fonde sonorità soul, R&B e influenze jazz e pop, elementi che da sempre definiscono l’identità musicale di Nika. Con questo lavoro, l’artista si conferma una delle voci più promettenti della nuova scena Urban italiana, capace di coniugare scrittura autentica e visione artistica personale.

Nika, nata nel 2000 in Abruzzo, si è fatta notare nel 2022 con il suo primo singolo “Fingere”, distribuito da The Orchard, arrivando in semifinale al bando LAZIOSound – Urban Icon. L’anno successivo ha pubblicato “Steady”, distribuito da Artist First, che le ha aperto le porte delle Berklee Clinics nell’ambito di Umbria Jazz. Nel 2025 ha vinto l’R&B Takeover Fest con l’inedito “Loop” e si è aggiudicata anche il Nuvola Contest, aprendo il concerto di Davide Shorty a Roma.

Ora, dopo la vittoria nella categoria Urban di LAZIOSound 2025, Nika compie un ulteriore passo avanti, presentando un singolo che riflette maturità artistica e una visione chiara del proprio percorso. “Camminare” è più di una canzone: è una dichiarazione d’intenti, un messaggio di fiducia, un inno al movimento interiore che accompagna ogni crescita personale.

Con il suo timbro caldo e la sua scrittura profonda, Nika invita ad ascoltare non solo la sua musica, ma anche sé stessi: a rallentare, a sentire, a camminare — passo dopo passo, verso la propria autenticità.