NIKON e OffiCine IED per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Nikon Italia annuncia una nuova e significativa collaborazione con OffiCine – Istituto Europeo di Design (IED), laboratorio di formazione nel cinema, per la realizzazione del cortometraggio “Finché morte non ci separi”. L’iniziativa nasce in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e rappresenta un progetto di forte valore artistico e sociale.

La produzione del film è stata resa possibile grazie all’utilizzo della tecnologia video della gamma Nikon Z Cinema, la nuova linea di cinema-camera che combina l’eccellenza ottica del sistema Nikon Z-Mount con la tecnologia RED. La serie, composta da RED V-RAPTOR X/XE, RED KOMODO-X e dalla nuova NIKON ZR, offre agli autori una piattaforma versatile e potente per la produzione cinematografica professionale.

Grazie ai prodotti Nikon Z Cinema, la troupe di OffiCine – IED ha potuto affrontare le riprese del cortometraggio in tempi estremamente brevi — meno di una settimana — mantenendo una qualità tecnica di altissimo livello. Le camere hanno permesso di catturare con dettagli eccezionali e resa cinematografica l’intenso racconto, superando le sfide produttive con risultati eccellenti.

Il corto, diretto da Alice Gnech ed Edoardo Maione sotto la direzione artistica di Silvio Soldini, affronta il tema della violenza psicologica e domestica con una prospettiva inedita. Ambientato in un simbolico Paradiso, racconta la storia di Delia (interpretata da Carla Signoris), che nell’aldilà rivive la lunga catena di manipolazioni e controllo subite dal marito. Accanto a lei, Amanda Sandrelli e Filippo Scicchitano danno vita a un viaggio interiore che unisce ironia e malinconia, trasformando la sofferenza in consapevolezza e coraggio.

“Finché morte non ci separi” rappresenta un invito a riconoscere i segnali, anche i più impercettibili, di una relazione tossica e a rompere il silenzio che spesso accompagna le vittime di violenza. È un racconto che utilizza il linguaggio universale del cinema per promuovere una cultura del rispetto e dell’ascolto.

Il progetto è frutto del percorso formativo di OffiCine – IED, che incoraggia i giovani autori ad affrontare temi sociali con sensibilità e responsabilità. La collaborazione con Nikon ha permesso agli studenti di sperimentare sul campo, tra i primi in Italia, le potenzialità della nuova ZR, elevando ulteriormente lo standard tecnico e creativo del lavoro.

Con questo corto, Nikon Italia e OffiCine – IED dimostrano come la tecnologia e la formazione possano unirsi per dare voce a messaggi di grande valore civile, trasformando il cinema in uno strumento di riflessione e cambiamento.