Spettacolo

NIKON e RED sponsor della Festa del Cinema di Roma

Published

La 20ª edizione della Festa del Cinema di Roma, in programma dal 15 al 26 ottobre, si arricchisce di una nuova ed entusiasmante collaborazione. Nikon e RED, due giganti del settore della fotografia e del cinema digitale, annunciano la loro partnership con la Fondazione Cinema per Roma in qualità di sponsor ufficiali dell’evento.

Durante la manifestazione, Nikon e RED saranno protagonisti all’interno del Villaggio del Cinema, accanto all’Auditorium, con uno spazio espositivo dedicato. Qui, chiunque sia appassionato di cinema e tecnologia avrà l’opportunità di scoprire le ultime innovazioni che queste due aziende offrono nel campo della creazione di immagini e video di alta qualità.

Un punto focale di questa presenza sarà la presentazione della nuova categoria Z Cinema, frutto della recente acquisizione di RED da parte di Nikon. Questa acquisizione rappresenta un passaggio significativo per Nikon, che si immerge così ancora più profondamente nel mondo del cinema digitale.

Inoltre, sarà il palcoscenico per il debutto della NIKON ZR, una cinema-camera full frame appartenente alla linea Nikon Z Cinema. Questa nuova videocamera, progettata specificamente per filmmaker, videomaker e creator, promette di diventare uno strumento indispensabile per chi cerca qualità e innovazione nella produzione cinematografica.

Con la loro presenza alla Festa del Cinema di Roma, Nikon e RED non solo mostrano le loro ultime tecnologie, ma esprimono anche il loro impegno nel sostenere la cultura cinematografica, alimentando la creatività e l’innovazione in un settore in continua evoluzione.

