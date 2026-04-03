Nilox entra nel mondo degli smart glasses: tecnologia, sport e lifestyle si incontrano nella nuova linea eyewear

Il brand italiano Nilox compie un nuovo passo strategico nel panorama della tecnologia indossabile annunciando il suo ingresso nel segmento degli smart eyewear, una delle categorie più dinamiche e promettenti del mercato. Con questa novità, l’azienda amplia il proprio ecosistema wearable reinterpretando il suo storico payoff “Makes You Move” in chiave contemporanea, fondendo performance, estetica e funzionalità smart in un unico accessorio.

Negli ultimi anni, gli smart glasses hanno vissuto una rapida evoluzione, passando da semplici gadget a veri strumenti per migliorare l’interazione tra mondo fisico e digitale. In questo contesto, Nilox si posiziona con una proposta accessibile ma distintiva, pensata per un pubblico che vive gli occhiali non solo come supporto tecnico per lo sport, ma anche come elemento di stile.

A sottolineare questa visione è Giovanni Testa, Chief Operating Officer di Esprinet, che evidenzia come la nuova linea sia stata progettata per garantire versatilità totale, accompagnando l’utente dalla pratica sportiva alla quotidianità urbana, senza compromessi tra stabilità e connettività.

Il cuore della collezione è rappresentato dai modelli Sorapis e Glen, due occhiali smart dal forte DNA outdoor. Ispirati rispettivamente alle tonalità cristalline del lago dolomitico e ai colori intensi dei canyon americani, questi modelli incarnano perfettamente l’estetica Gorpcore, trend che porta l’abbigliamento tecnico nel mondo del fashion urbano. Le linee avvolgenti assicurano stabilità durante attività come corsa o ciclismo, mentre il design li rende perfettamente integrabili anche in contesti lifestyle.

Dal punto di vista tecnologico, Sorapis e Glen integrano speaker open-ear nelle aste, offrendo un’esperienza audio immersiva senza isolare l’utente dall’ambiente circostante. I comandi vocali compatibili con Google Assistant e Siri permettono una gestione completamente hands-free di musica e chiamate, supportata anche da controlli fisici intuitivi e da una connessione wireless stabile fino a 10 metri. L’autonomia raggiunge le 5 ore con ricarica rapida in 90 minuti, mentre la struttura in PC+ABS con lenti UV400 e certificazione IPX4 garantisce resistenza e leggerezza. Il prezzo suggerito è di 59,99 euro.

Accanto alla linea sportiva, Nilox propone anche una gamma più orientata al lifestyle. Il modello Nilox Smart Glasses si distingue per un design minimal e contemporaneo, pensato per l’uso urbano, mantenendo comunque tutte le funzionalità smart come l’audio integrato e la connettività wireless. Con una resistenza all’acqua IPX4 e uno standby fino a 50 ore, rappresenta una soluzione equilibrata tra estetica e tecnologia, disponibile a 49,99 euro.

A completare l’offerta arrivano gli Smart Video Glasses, pensati per chi desidera catturare e condividere esperienze in tempo reale. Dotati di una fotocamera da 8 MP con registrazione in Full HD e memoria interna da 16 GB, questi occhiali trasformano ogni momento in contenuto. Nonostante il peso contenuto di soli 45 grammi, offrono fino a 10 ore di ascolto musicale e integrano funzionalità avanzate come il riconoscimento vocale e l’assistente smart. Il prezzo suggerito è di 129,99 euro.

A supporto del lancio, Nilox presenta anche un video-manifesto che interpreta visivamente il claim “Life in Fast Forward”, raccontando attraverso immagini dinamiche l’incontro tra sport, città e natura. Non si tratta di una semplice presentazione prodotto, ma di una vera dichiarazione di stile: gli occhiali smart diventano simboli di un lifestyle fluido e contemporaneo, capaci di unire funzionalità e identità visiva.