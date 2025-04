Nilox lancia una nuova gamma di monopattini elettrici: ecco i modelli V1, V2 e V3

Nilox, marchio di tecnologia per lo sport e la vita outdoor, ha recentemente annunciato il lancio di una serie di monopattini elettrici progettati per offrire soluzioni pratiche, sostenibili e smart per la mobilità urbana. I tre nuovi modelli in arrivo, V1, V2 e V3, sono già conformi al nuovo codice della strada e offrono prestazioni pensate per soddisfare le diverse esigenze di chi si sposta quotidianamente in città.

Nilox V1: affidabilità e comfort per la mobilità quotidiana

Il Nilox V1 è descritto come l’opzione ideale per chi cerca un monopattino affidabile, resistente e confortevole. Dotato di un motore da 350W e tre modalità di velocità, il V1 è equipaggiato con una batteria da 36V 7.5Ah che garantisce fino a 30 km di autonomia con una ricarica completa in sole 5 ore. Gli pneumatici da 10” e la sospensione anteriore consentono di affrontare senza problemi terreni irregolari, mentre il sistema frenante offre massima sicurezza. Il V1 è disponibile nei colori nero, blu e silver.

Nilox V2: stabilità e autonomia per una guida avanzata

Il modello Nilox V2 è progettato per offrire un’esperienza di guida fluida, stabile e tecnologicamente avanzata. Con un motore da 350W e una batteria da 36V 10Ah, il V2 garantisce fino a 40 km di autonomia con una ricarica da 5 ore. Gli pneumatici off-road da 10” e le sospensioni sia anteriori che posteriori assicurano una guida morbida anche su superfici sconnesse. Il V2 è conforme alle normative italiane ed è disponibile nei colori sand e silver.

Nilox V3: l’eccellenza tra i monopattini elettrici Nilox

Il Nilox V3 rappresenta il top di gamma tra i monopattini elettrici Nilox, offrendo potenza, autonomia e sicurezza in un design raffinato e funzionale. Con un telaio in lega di alluminio, sospensioni anteriori e posteriori e pneumatici off-road da 10”, il V3 permette di affrontare ogni tipo di terreno con il massimo comfort. Il motore da 350W e la batteria da 36V 10Ah offrono fino a 40 km di autonomia, raggiungendo una velocità massima di 25 km/h. Il V3 è disponibile nei colori green e blu.