Nilox presenta Lapaz e After Collection: nuova generazione di smart eyewear

Nilox amplia la gamma di smart glasses con Lapaz, per lo sport, e After Collection, pensata per la vita urbana. Design, tecnologia e funzionalità avanzate.

Nilox, marchio italiano noto per la tecnologia dedicata allo sport e alla vita outdoor, lancia due nuove linee di smart eyewear: Lapaz e After Collection, pensate per soddisfare esigenze di utilizzo differenti senza rinunciare a stile e innovazione.

Lapaz si distingue come modello sportivo di punta della gamma Nilox. Disponibile in nero e arancione, prende ispirazione dal vertice e dall'energia di La Paz, capitale boliviana ad alta quota. Questo modello integra una fotocamera da 32 MP per foto e video in alta risoluzione fino a 1200P a 30 fps, con stabilizzatore d'immagine, permettendo di catturare momenti durante l'attività fisica direttamente dagli occhiali. Grazie agli altoparlanti open-ear nelle aste, è possibile ascoltare musica e gestire chiamate senza isolarsi dall'ambiente circostante, soluzione perfetta per sportivi e amanti dell'outdoor. Le lenti con protezione UV400 e filtro luce blu assicurano protezione e comfort visivo in qualsiasi condizione, con varianti di colore pensate per ogni gusto. Non manca il controllo vocale compatibile con Siri e Google, un'autonomia fino a cinque ore e certificazione IPX4 contro schizzi d'acqua, per una totale libertà d'utilizzo. Il prezzo consigliato per Lapaz è di 149,99 euro.

After Collection interpreta invece gli occhiali smart in una chiave lifestyle urbana. La linea propone tre diversi modelli dotati anch'essi di altoparlanti open-ear e controllo vocale, pensati per accompagnare sia il tempo libero che la quotidianità in città, consentendo di ascoltare musica e telefonare senza perdere contatto con l'esterno. Le lenti protettive UV400 aggiungono praticità all'utilizzo outdoor, mentre le diverse montature permettono di adattare il prodotto a ogni stile personale. Prezzi a partire da 39,95 euro per la versione nera e 49,95 euro per la versione tartarugata.

Lapaz e After Collection saranno disponibili a partire da ottobre sul sito ufficiale Nilox e presso selezionati rivenditori, segnando un nuovo passo per il brand nella tecnologia wearable pensata per sport, tempo libero e vita urbana.