“NINO. 18 GIORNI”: la vita di Nino D’Angelo rivive al Festival di Venezia

Un viaggio emozionante nella vita di Nino D’Angelo sarà presentato in anteprima alla 82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Il film documentario “NINO. 18 GIORNI”, diretto dal figlio Toni D’Angelo, offre un racconto profondo e intimo della vita straordinaria dell’artista napoletano, affermato come uno dei simboli della musica partenopea.

“NINO. 18 GIORNI” non solo esplora la carriera di Nino D’Angelo, ma scava anche nelle sue esperienze personali, rivelando l’uomo dietro la leggenda. Dai grandi successi degli anni ’80 alla sua evoluzione musicale, il documentario segue D’Angelo mentre ritorna alle sue radici a San Pietro a Patierno e Casoria, i luoghi che hanno segnato la sua giovinezza. Toni D’Angelo, con tenera curiosità, pone le domande che rivelano il percorso del padre dalla povertà alla celebrità.

Toni accompagna Nino attraverso varie tappe del suo tour, “I miei meravigliosi anni ’80”, offrendo uno sguardo senza filtri sul legame tra padre e figlio. Un viaggio indotto da quei primi 18 giorni di separazione, quando Toni è nato mentre Nino si trovava a Palermo per un impegno artistico. Questa lontananza iniziale viene recuperata da un’intima e rivelatrice narrazione condivisa tra i due.

Nino D’Angelo è ricordato per la sua iconica chioma bionda e le canzoni che hanno definito un’epoca, ma oggi, con capelli più grigi e una musica che riflette il suono del Mediterraneo, continua a essere una figura amata e riconosciuta per il suo contributo artistico. La sua carriera è stata premiata con numerosi riconoscimenti, tra cui sei partecipazioni al Festival di Sanremo e vari premi cinematografici come il David di Donatello e il Nastro d’Argento.

“NINO. 18 GIORNI” è prodotto da Isola Produzioni, Rai Cinema, MAD Entertainment e Stefano Francioni produzioni, e sarà distribuito da Nexo Studios con MYmovies come media partner. In attesa di uscire nei cinema italiani in autunno, questo documentario promette di celebrare l’eredità di Nino D’Angelo e la passione persistente per la sua Napoli e il suo popolo.