Nino D’Angelo annuncia il ritorno al PalaSele ad aprile: al via oggi la prevendita

Dopo un 2025 di trionfi indimenticabili, l’iconico cantautore napoletano Nino D’Angelo annuncia il grande ritorno nei palazzetti per celebrare mezzo secolo di carriera con un tour dal titolo nostalgico e promettente: “I miei meravigliosi anni ’80… bis! – Palasport tour 2026”. L’appuntamento imperdibile è fissato per l’11 aprile 2026 al PalaSele di Eboli. I biglietti saranno disponibili a partire dal 20 ottobre 2025.

Un anno di successi e sold out, questo è stato il 2025 per Nino D’Angelo. Dal tour estivo con il doppio sold out in Piazza del Plebiscito a Napoli, fino al trionfo cinematografico con il documentario ‘Nino. 18 giorni’ diretto dal figlio Toni D’Angelo, e acclamato alla Mostra del Cinema di Venezia.

L’artista profondamente emozionato all’idea di ripercorrere questo viaggio musicale insieme ai suoi fan, ha dichiarato: “Nel 2026 festeggerò 50 anni di carriera e ho voglia di farlo insieme al popolo delle mie canzoni.”

Il tour non sarà solo una celebrazione del passato ma anche un’occasione per presentare novità nella scaletta, offrendo ai fan un’esperienza rinnovata pur mantenendo intatta la magia dei classici.

Nel calendario dei concerti 2025/2026 al PalaSele di Eboli, l’evento di Nino D’Angelo si inserisce in un contesto ricchissimo di appuntamenti con grandi nomi della musica italiana. Da Marco Mengoni a Elodie, passando per Marracash e Blancon, il PalaSele mantiene il ritmo con una serie di show davvero imperdibili.