Nino D’Angelo raddoppia al PalaSele di Eboli: sold out lo show del 7 dicembre

Nino D’Angelo si prepara a tornare sul palco con un concerto imperdibile all’interno della sua straordinaria carriera musicale. Dopo il grande successo dello spettacolo tenutosi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli di fronte a più di 40 mila spettatori, Nino D’Angelo porta il suo show “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80… e non solo!” al Palasele di Eboli. L’evento, inizialmente programmato per il 7 dicembre, ha visto aggiunta una nuova data a seguito del sold out registrato.

Il concerto promette di riportare il pubblico ai mitici anni ’80, con i maggiori successi dell’artista che hanno fatto ballare e emozionare intere generazioni. Brani come “A’ Discoteca”, “Popcorn e Patatine” e “Maledetto Treno” saranno solo alcune delle hit eseguite da Nino D’Angelo durante lo spettacolo.

La carriera dell’artista, iniziata nel 1976, ha visto Nino D’Angelo affermarsi come uno degli artisti più amati dal pubblico e dalla critica. Con sei partecipazioni al Festival di Sanremo, un David di Donatello, un Ciak d’Oro e un Nastro d’Argento, Nino D’Angelo ha dimostrato la sua versatilità come cantante, attore e musicista.

La musica di Nino D’Angelo continua a conquistare il pubblico, rimanendo sempre un punto di riferimento per generazioni di fan. Un evento da non perdere per rivivere i “Meravigliosi anni ’80… e non solo!” con uno degli artisti più amati della scena musicale italiana.