NINO D’ANGELO torna dal vivo con “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80 Estate 2025”

Nino D’Angelo ha annunciato il suo atteso tour estivo “I MIEI MERAVIGLIOSI ANNI ’80 Estate 2025”, che prenderà il via il 13 giugno dal Teatro di Verdura di Palermo. Dopo aver incantato più di 40 mila fan al concerto evento allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Nino D’Angelo si prepara a portare i successi degli anni ’80 in giro per l’Italia.

Il tour, che sarà prodotto e organizzato da Trident Music, vedrà Nino D’Angelo esibirsi in numerose città italiane, tra cui Firenze, Roma, e Pescara.

Il calendario del tour include tappe imperdibili come il concerto a Villa Demidoff di Firenze il 17 luglio, e il concerto al Porto Turistico di Pescara il 22 agosto. I biglietti per le performance saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 14.00 di domani su diverse piattaforme online.

Nino D’Angelo, noto per la sua versatilità come cantante, attore e musicista, ha collezionato numerosi premi nel corso della sua carriera, tra cui sei partecipazioni al Festival di Sanremo e un David di Donatello. Con oltre 40 anni di successi musicali alle spalle, l’artista napoletano è considerato uno dei più amati dal pubblico e dalla critica.