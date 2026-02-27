Nintendo celebra il MAR10 Day 2026 con il trailer finale di Super Mario Galaxy – Il Film

Connect with us

Il 10 marzo 2026, giorno del tradizionale “MAR10 Day” dedicato all’idraulico più amato dei videogiochi, Nintendo rende omaggio a quarant’anni di avventure di Super Mario con una serie di novità dedicate ai fan di tutte le età. L’anniversario arriva in un momento cruciale per il franchise, che si prepara all’uscita nelle sale di Super Mario Galaxy – Il Film, in arrivo il 1° aprile 2026 come seguito diretto di Super Mario Bros. – Il Film.

Nintendo e Illumination hanno presentato il trailer finale della pellicola durante un Nintendo Direct che ha offerto uno sguardo approfondito sull’universo animato di Mario. Il nuovo capitolo cinematografico non è solo un evento per i fan ma anche il simbolo dell’evoluzione continua di un personaggio capace di attraversare generazioni, mantenendo intatta la propria identità e freschezza creativa.

Per accompagnare l’uscita del film, Nintendo ha introdotto nuovi contenuti e promozioni dedicate alla comunità dei giocatori. A partire dal 10 marzo, sull’app gratuita Nintendo Today! è possibile ottenere ogni giorno una carta digitale da collezione ispirata al film. Dal 1° aprile gli utenti potranno inoltre utilizzare l’app per effettuare il check-in nei cinema aderenti e sbloccare contenuti esclusivi, come cornici fotografiche e sfondi tematici.

La celebrazione prosegue anche sul fronte videoludico con l’arrivo di tre classici giochi di Mario su Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Si tratta di Mario Clash e Mario’s Tennis, disponibili per la prima volta in Europa nella collezione Virtual Boy – Nintendo Classics, e di Mario vs. Donkey Kong, ora parte della libreria Game Boy Advance – Nintendo Classics. Tutti i titoli sono giocabili sia su Nintendo Switch 2 sia sulla console originale.

In occasione del MAR10 Day, Nintendo ha inoltre aggiornato il proprio servizio musicale con la colonna sonora di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Gli appassionati del puzzle game Tetris 99 potranno partecipare a una nuova edizione della Maximus Cup, in programma dal 3 al 6 aprile, con un tema ispirato a Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2.

Non mancano infine le promozioni. I Saldi MAR10 Day, validi fino al 15 marzo, offrono sconti su una vasta selezione di titoli dedicati a Mario e ai suoi amici. Tra le offerte spiccano Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Luigi’s Mansion 3 con il suo pacchetto multigiocatore, Super Mario Maker 2, Donkey Kong Country Returns HD e Super Mario RPG.

Con le nuove iniziative, i contenuti digitali e la celebrazione di un traguardo storico, Nintendo rinnova il suo legame con una delle icone più longeve della cultura pop. Super Mario Galaxy – Il Film si prepara così a diventare il cuore delle celebrazioni del quarantesimo anniversario, ribadendo, ancora una volta, la vitalità di un universo che continua ad appassionare milioni di persone nel mondo.

