Nintendo porta la nuova Switch 2 e due giochi esclusivi al FUTURA HUB di Casa Sanremo

Dal 23 febbraio al 1° marzo, in occasione del Festival della canzone italiana, Nintendo sarà protagonista al FUTURA HUB di Casa Sanremo con un’esperienza interattiva che unirà intrattenimento, tecnologia e creatività. L’iniziativa offrirà agli ospiti della manifestazione la possibilità di provare in anteprima la nuova console Nintendo Switch 2 attraverso due postazioni dedicate, dove divertirsi e sfidarsi con Mario Kart World e Donkey Kong Bananza, i nuovi titoli pensati per la console di nuova generazione.

All’interno di Casa Sanremo, il FUTURA HUB si configura come un innovativo spazio digitale ideato per esplorare il rapporto tra musica, creatività e sperimentazione, ponendosi come punto di incontro tra brand, artisti e pubblico. In questo contesto, la presenza di Nintendo rafforza il dialogo tra videogioco e cultura pop contemporanea, confermando l’impegno dell’azienda nel connettere mondi diversi attraverso la tecnologia e le nuove forme di storytelling.

La partecipazione del marchio giapponese si inserisce in un momento particolarmente significativo per l’azienda: Nintendo Switch 2 è la prima nuova piattaforma di gioco lanciata da Nintendo negli ultimi otto anni. La console, disponibile dallo scorso 5 giugno, offre un hardware potenziato con schermo Full HD da 7,9 pollici, risoluzione fino a 4K, refresh rate variabile e audio spaziale 3D, oltre a introdurre GameChat, una nuova funzione online che consente di comunicare direttamente con gli amici durante le partite.

Il videogioco di lancio, Mario Kart World, rappresenta la più ambiziosa evoluzione della celebre serie di corse. Offre ai giocatori la possibilità di competere in una vasta regione interconnessa, con modalità fino a 24 partecipanti e la novità di poter uscire dai tracciati tradizionali per esplorare liberamente un mondo completamente aperto.

Al fianco di questo titolo, Nintendo presenterà Donkey Kong Bananza, un’avventura 3D d’azione che segna il ritorno dell’amatissimo personaggio. Il gioco condurrà Donkey Kong nel sottosuolo di un misterioso mondo sotterraneo, in un viaggio ricco di sfide e distruzioni, dove la forza bruta del protagonista si unirà alla voce e al coraggio della piccola Pauline, in un’inedita modalità cooperativa.

La presenza del marchio a Casa Sanremo si lega idealmente anche all’universo cinematografico di Nintendo, in vista dell’arrivo nelle sale del film Super Mario Galaxy – Il Film, confermando il crescente impegno del gruppo nel creare sinergie tra videogiochi e altre forme di intrattenimento.

Con questa iniziativa, Nintendo celebra la connessione tra esperienza digitale e creatività artistica, portando l’energia del gaming nel cuore del più seguito evento musicale italiano. Una partecipazione che unisce innovazione, divertimento e condivisione, rendendo il FUTURA HUB di Casa Sanremo un autentico punto di incontro tra mondi apparentemente lontani ma sempre più intrecciati: quello della musica e quello del videogioco.