Nintendo presenta una nuova ondata di titoli indie per Switch e Switch 2

Durante un nuovo Indie World, Nintendo ha svelato una ricca selezione di giochi indipendenti destinati ad ampliare ulteriormente il catalogo di titoli per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. La presentazione ha offerto una panoramica di esperienze originali e diversificate, che coprono numerosi generi e stili di gioco, e che raggiungeranno le console Nintendo nel corso del 2026.

L’evento ha riservato spazio a una molteplicità di annunci e aggiornamenti da parte di publisher e sviluppatori indipendenti, confermando ancora una volta la vitalità del panorama indie e il ruolo chiave che Nintendo intende continuare a svolgere nel sostenerlo.

Tra le novità più rilevanti figurano tre giochi disponibili già da oggi nel Nintendo eShop. Il primo è Rotwood, un intenso picchiaduro cooperativo in cui i giocatori devono affrontare creature corrotte, sfruttando un sistema di combattimento profondo e strategico che premia la padronanza dei propri movimenti.

Segue Minishoot’ Adventures, un titolo che fonde l’azione frenetica di uno sparatutto twin stick con la libertà di esplorazione tipica dei giochi d’avventura. Lo stile disegnato a mano e il ritmo serrato dell’esperienza promettono di offrire ai giocatori una missione avvincente e ricca di colpi di scena. Questo gioco sarà disponibile sia su Nintendo Switch 2 che sull’attuale Nintendo Switch.

A completare il trio c’è Blue Prince, un misterioso gioco d’esplorazione in cui ogni porta, passo e stanza introduce una nuova scelta e un enigma da risolvere, creando un intreccio di decisioni capace di dare vita a percorsi sempre diversi.

Tutti e tre i titoli rappresentano l’ampiezza della proposta indie di Nintendo e la volontà di offrire esperienze differenti e complementari per tutti i tipi di pubblico.

Il 2026 si preannuncia quindi come un anno significativo per gli amanti del gaming indipendente su piattaforme Nintendo. Con produzioni curate, visioni artistiche originali e una grande attenzione all’esperienza del giocatore, la casa di Kyoto si conferma un punto di riferimento per la scoperta e la valorizzazione del talento creativo proveniente dalla scena indie mondiale.

