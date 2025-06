Nissan amplia l’offerta di veicoli elettrici leggeri con quattro nuove Nanocar Silence S04

Nissan amplia la sua offerta di mobilità urbana con il lancio di quattro nuovi modelli di veicoli elettrici leggeri, le Nanocar Silence S04. Questa mossa strategica risponde alla crescente domanda di soluzioni di mobilità sostenibile nelle aree urbane, promettendo di ridefinire il panorama dei veicoli elettrici.

La nuova gamma include il modello entry-level L6e “Unico”, con un prezzo inferiore ai 10.000 euro. Per chi cerca qualcosa di più sofisticato, il modello L6e “Vivo” offre miglioramenti tecnologici come uno schermo TFT da 7 pollici e un volante multifunzionale. Entrambi i modelli possono essere guidati a partire dai 14 anni, hanno una potenza di 6 kW (8,2 CV) e una velocità massima autolimitata di 45 km/h.

Per chi desidera qualcosa di più potente, la Silence S04 Nanocar L7e “Plus” rappresenta una scelta ideale. Questo modello aggiornato dispone di una potenza di 14 kW (19 CV) e può raggiungere una velocità massima di 85 km/h, rendendolo adatto anche a strade più ampie e lunghi spostamenti urbani.

Una novità significativa è il nuovo modello Cargo, disponibile nelle versioni L6e e L7e, progettato per soddisfare le esigenze delle aziende urbane. Il veicolo si distingue per un vano di carico di 414 litri, ideale per le consegne dell’ultimo miglio e le operazioni commerciali leggere.

Gareth Dunsmore, Managing Director di Nissan eMicro Mobility AMIEO, ha dichiarato: “Con la nuova gamma di vetture elettriche leggere Silence S04 offriamo ai nostri clienti Nissan un’ampia scelta in termini di soluzioni di mobilità urbana. Per i pendolari, per chi deve fare commissioni o per chi gestisce piccole attività commerciali, le vetture Silence S04 offrono comfort, praticità, semplicità di ricarica e tecnologie ai vertici della categoria.”

Nissan e Acciona sono pronti a rivoluzionare ulteriormente il settore con il servizio “Battery as a Service” (BaaS) che sarà lanciato quest’estate a Parigi. Questo servizio innovativo, che consentirà di sostituire istantaneamente batterie scariche con unità cariche in soli 30 secondi, offrirà ai clienti una gestione più semplice dell’autonomia del veicolo e costi ridotti grazie a abbonamenti dedicati.

Tutti i modelli Silence S04 sono dotati di tecnologie avanzate per garantire sicurezza e comfort, tra cui freni a disco anteriori e posteriori, impianto di aria condizionata, Bluetooth per la connessione con lo smartphone e la app My Silence per una serie di servizi digitali all’avanguardia. Queste vetture presentano un design pratico e funzionale, promettendo di rendere più accessibile ed efficiente la mobilità elettrica per tutte le esigenze urbane.