Nissan Qashqai domina il noleggio: e-POWER convince con consumi e comfort

Nissan Qashqai si conferma best seller nel settore noleggio, conquistando il primo posto fra i C-SUV più venduti sia a marzo sia nel primo trimestre 2026. Nella classifica generale di tutte le auto, il Qashqai si piazza terzo a marzo e quarto nei primi tre mesi dell'anno, dimostrando la solidità di un modello che continua a essere tra i preferiti anche fuori dal mercato retail.

Il segmento del noleggio a lungo termine premia in particolare le versioni e-POWER, che rappresentano oltre il 50% dei contratti Qashqai stipulati nel periodo. I clienti del noleggio apprezzano soprattutto i bassi consumi, il piacere di guida e il comfort offerti dalla tecnologia esclusiva Nissan.

La tecnologia e-POWER è pensata per regalare le sensazioni tipiche della guida elettrica, come accelerazione fluida e silenziosa, senza rinunciare alla comodità di un pieno tradizionale. Non è necessaria la ricarica alla spina: e-POWER abbina così i vantaggi della mobilità elettrica con la praticità del motore benzina, ideale per chi vuole avvicinarsi ad una mobilità più sostenibile senza cambiare le proprie abitudini.

La terza generazione di e-POWER, introdotta in Europa su Qashqai nel 2025, segna un miglioramento in tutte le aree chiave. Le novità principali includono: consumo ridotto del 12% (ora 4,5 l/100km WLTP), autonomia superiore del 13% (oltre 1.200 km con un pieno), emissioni di CO₂ scese da 116 a 102 g/km, maggiore silenziosità interna (-5,6 dB comparato alla generazione precedente) e potenza aumentata fino a 205 CV in modalità Sport. Gli intervalli di manutenzione sono stati estesi da 15.000 a 20.000 km, contribuendo a una significativa riduzione dei costi di gestione.

Nissan Qashqai e-POWER è la soluzione ideale per chi vuole passare alla mobilità elettrificata senza stravolgere le proprie abitudini o per chi era alla ricerca di un'alternativa al diesel. La combinazione di autonomia estesa, prestazioni brillanti e comfort premium rende Qashqai un punto di riferimento per il settore del noleggio a lungo termine e una scelta sempre più popolare fra i driver italiani.