Nissan Qashqai è il C-SUV più venduto a marzo e nel primo trimestre 2026

Il 2026 si apre nel segno di Nissan Qashqai, che conquista il vertice del mercato italiano posizionandosi al primo posto tra i C-SUV più venduti sia nel mese di marzo sia nel primo trimestre dell’anno. Un risultato che conferma la solidità commerciale del modello e la sua capacità di intercettare le esigenze di un pubblico sempre più orientato verso soluzioni efficienti e innovative.

Il successo del crossover di riferimento della gamma Nissan non si limita al segmento di appartenenza. Il Qashqai entra infatti anche nella Top 10 delle auto ibride più vendute in Italia, conquistando il terzo posto a marzo e il sesto posto nel cumulato dei primi tre mesi del 2026. Un dato significativo che evidenzia il crescente interesse degli automobilisti verso tecnologie ibride evolute.

A trainare questa crescita è soprattutto la tecnologia e-POWER, vero elemento distintivo dell’offerta Nissan. Nei primi tre mesi dell’anno, le vendite della versione e-POWER del Qashqai registrano un incremento del 31% rispetto allo stesso periodo del 2025, con oltre la metà delle immatricolazioni destinata ai clienti privati. Un segnale chiaro di come questa soluzione sia sempre più apprezzata da chi cerca un’alternativa concreta al diesel senza rinunciare alla praticità.

La terza generazione del sistema e-POWER rappresenta un’evoluzione significativa: completamente riprogettata, garantisce minori consumi ed emissioni, maggiore potenza e una guida ancora più silenziosa. Il suo funzionamento, che vede il motore elettrico come unico responsabile della trazione mentre il motore termico genera energia, offre un’esperienza di guida simile a quella di un’auto elettrica, ma senza necessità di ricarica esterna. Una formula che si rivela particolarmente efficace per accompagnare gli automobilisti verso la transizione energetica.

Risultati positivi anche per Nissan X-Trail, il modello più grande della gamma crossover Nissan, che si posiziona al settimo posto tra i D-SUV a marzo e al decimo posto nel trimestre. Un andamento che consolida la presenza del marchio anche nei segmenti superiori.

Il mese di marzo segna inoltre un momento importante per il futuro elettrico della Casa giapponese, con le prime consegne della nuova Nissan Micra in versione 100% elettrica, giunta alla sua sesta generazione. Un debutto che anticipa una fase di forte rinnovamento della gamma.

Nei prossimi mesi, infatti, è atteso l’arrivo della nuova Nissan Leaf di terza generazione, insieme a un aggiornamento significativo del Nissan X-Trail, sempre più tecnologico e orientato all’off-road leggero. Spazio anche al restyling di Nissan Juke, che diventerà ancora più competitivo grazie all’introduzione del nuovo JUKE EV, affiancato da una futura vettura elettrica di segmento A.