Nissan rinnova la gamma JUKE: ecco il nuovo allestimento top Pulse

Nissan amplia e rinnova la gamma del suo crossover compatto, introducendo il nuovo allestimento di vertice Pulse, che segna un ulteriore passo avanti in termini di design, tecnologia e qualità percepita. A sedici anni dal lancio del modello originale, il JUKE continua a rappresentare uno dei punti di riferimento del segmento B-SUV, con oltre 1,4 milioni di unità vendute in 50 mercati.

“JUKE ha sempre avuto un carattere distintivo, che si rinnova e si esalta con il nuovo allestimento Pulse. Un aggiornamento che riflette la forza costante di Nissan in Europa nel rafforzare il legame costruito negli anni con i propri clienti”, ha dichiarato Cliodhna Lyons, Region Vice President Product, Services & Marketing Strategy di Nissan AMIEO.

Nissan JUKE Pulse si distingue per uno stile raffinato e dinamico. Le combinazioni bi-colore con tetto nero di serie si declinano in tre varianti principali: la nuova tonalità Deep Ocean, riservata esclusivamente a questa versione, Ceramic Grey e Pearl White. Tutte sono abbinate a cerchi da 19” AERO con inserti coordinati alla carrozzeria. Dettagli unici, come la grafica sui montanti del tetto ispirata alle onde sonore e il nome Pulse integrato nel motivo, rafforzano ulteriormente l’identità visiva del modello.

Gli interni interpretano lo stesso linguaggio stilistico con rivestimenti in pelle sintetica blu scuro che impreziosiscono cruscotto, console e pannelli porta, arricchiti da inserti Black Gloss e tessuti Melange di nuova fattura. Il risultato è un abitacolo elegante e coerente, pensato per offrire una sensazione premium. A completare l’esperienza di bordo figurano luci ambientali a LED e un impianto audio Bose Personal pensato per un suono avvolgente.

Sul fronte tecnologico, l’allestimento Pulse integra un pacchetto completo di assistenza alla guida con dotazioni di sicurezza avanzate di serie. Sotto il cofano, come per le altre versioni della gamma, sono disponibili due motorizzazioni: una versione benzina 1.0 tre cilindri da 114 CV e 200 Nm di coppia, abbinata a un cambio manuale a 6 rapporti o automatico DCT a 7 rapporti, e una versione Full Hybrid da 143 CV e 205 Nm di coppia, con batteria da 1,2 kWh. Quest’ultima garantisce un rendimento superiore del 25% rispetto al motore a benzina e può viaggiare in modalità 100% elettrica in determinate condizioni con consumi fino a 22 km/l in città.

La gamma aggiornata comprende ora quattro allestimenti: Acenta, N-Connecta, N-Design e Pulse. Tutti propongono contenuti di serie più ricchi e un’offerta più competitiva. L’allestimento entry-level Acenta offre già un buon livello di comfort, includendo specchietti riscaldabili e ripiegabili elettronicamente, sensori di parcheggio posteriori, display TFT da 12,3”, sistema di accesso intelligente e caricatore wireless per smartphone. Il prezzo parte da 26.000 euro per la versione con motore benzina e cambio manuale.

Il più venduto N-Connecta si arricchisce oggi di vetri privacy e cerchi in lega da 19” Black di serie, oltre al sistema infotainment NissanConnect con mappe di navigazione, a partire da 27.500 euro. Il N-Design, dal look particolarmente distintivo, punta su un ambiente interno esclusivo grazie al Pack Sound & Style, che include interni in Alcantara/pelle/PVC, impianto Bose e illuminazione ambientale LED. Parte da 29.450 euro.

Il nuovo allestimento Pulse si posiziona al vertice, con un prezzo a partire da 30.500 euro nella versione a benzina con cambio manuale. Rispetto alla precedente top di gamma Tekna, offre contenuti aggiuntivi per un valore oltre 1.500 euro a fronte di un aumento di listino di soli 500 euro, rafforzando così la competitività del prodotto.