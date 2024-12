Nitro torna con “Rotten 2”: il sequel del suo pezzo iconico

Nitro è pronto a stupire ancora una volta i suoi fan con il rilascio di “Rotten 2”, il tanto atteso sequel di uno dei suoi pezzi più iconici. Dopo quasi dieci anni dalla hit originale che lo ha portato sotto i riflettori della scena, Nitro è pronto a far rivivere la magia con questa nuova release.

“Leggi i testi e mi detesti pensi che sia il peggio, che mi atteggi per talenti che non ho mai chiesto”, è proprio da questa frase che emerge la visione di Nitro e la sua dichiarazione di intenti che lo ha reso una delle penne più influenti del rap game. Il suo nuovo brano, prodotto da Low Kidd, esplora temi profondi come il disagio esistenziale, l’alienazione e la critica sociale, offrendo ai suoi ascoltatori una prospettiva unica e senza filtri.

Il rapper milanese non si limita a un solo genere, ma sfida costantemente i confini della musica, portando avanti un discorso culturale e musicale che rompe le convenzioni. La sua carriera è caratterizzata da testi profondi, una tecnica impeccabile e un immaginario artistico autentico che gli hanno garantito il rispetto sia del pubblico che dei colleghi.

“Rotten 2” arriva dopo “Per un paio di dollari”, singolo che affronta il rapporto ambiguo tra arte e denaro, un tema complesso e attuale della società. Inoltre, nel nuovo brano, Nitro esplora la tensione tra il valore economico e artistico, mettendo in luce come il denaro possa trasformare l’arte in un prodotto, perdendo così la sua purezza originale.

Con una carriera costellata da successi e riconoscimenti, Nitro si conferma come uno dei veterani della scena rap italiana, con diverse certificazioni platino e oro per i suoi album e singoli. Il rapper milanese ha dimostrato di essere un punto di riferimento nell’olimpo della scena urban attuale, con una continua crescita artistica e un impatto significativo sulla cultura musicale italiana.

Con “Rotten 2”, Nitro si prepara a conquistare nuovamente il pubblico con la sua musica diretta e senza compromessi, confermandosi come una delle voci più autentiche e influenti del panorama musicale italiano.