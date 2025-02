Nolan celebra l’eccellenza

Nolan conferma ancora una volta la sua dedizione all’eccellenza con la nuova collezione 2025, un omaggio all’innovazione, alla qualità e all’amore per il design. Materiali pregiati, grafiche esclusive e colorazioni uniche sono il segno distintivo di un marchio che mette al centro la passione per i motociclisti. Ogni casco nasce dalle mani esperte degli artigiani italiani, fondendo tradizione e tecnologia per garantire massimo comfort e sicurezza.

Uno degli elementi più affascinanti della collezione 2025 è il nuovo colore Rosso Viscerale, un’interpretazione intensa ed esclusiva del colore dell’amore. Questa tonalità è frutto di una ricerca meticolosa, sviluppata interamente in-house da Nolan, attraverso la miscelazione di diversi pigmenti fino a ottenere una formula perfetta. La vernice è arricchita da sottili perlescenze, che alla luce del sole donano una profondità straordinaria e un’eleganza senza tempo.

Il processo di applicazione di questa vernice è altrettanto esclusivo: grazie a una tecnica avanzata di stratificazione e mascheratura, Nolan assicura una brillantezza duratura e una resistenza senza eguali. Questo approccio conferma la filosofia del brand: non solo un casco, ma un simbolo di storia, innovazione e specializzazione.

All’interno della linea Commuting, il Rosso Viscerale colora due modelli iconici: N40-5 e N21 Visor. Questi caschi dal design contemporaneo, con calotta esterna in LEXANTM, rappresentano la perfetta combinazione tra stile e funzionalità. Il modello N40-5, grazie agli interni Clima Comfort, offre un fitting eccellente in ogni condizione atmosferica, mentre il N21 Visor è dotato di una visiera ultra-wide che garantisce protezione e visibilità ottimali per chi affronta la città su due ruote.

Per chi invece vive l’amore nella sua essenza più pura e senza tempo, Nolan propone il Rosso Classico sul modello N21, un’icona intramontabile del segmento jet. Questa versione si distingue per una verniciatura sofisticata che valorizza un design essenziale, ma altamente funzionale, pensato per chi ama viaggiare con stile e sicurezza.

Con la collezione 2025, Nolan dimostra ancora una volta di essere molto più di un semplice produttore di caschi: è un brand che celebra la passione, l’artigianalità e l’innovazione, regalando agli appassionati un’esperienza unica su strada.