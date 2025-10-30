North Sails celebra il Natale 2025 con una collezione sostenibile e dal fascino autentico

Questo Natale North Sails invita a vivere la stagione invernale con stile, consapevolezza e spirito di scoperta. La nuova collezione FW25 unisce l’eleganza urbana al rispetto per l’ambiente attraverso capi realizzati con materiali riciclati e dettagli pensati per chi ama la natura ma non rinuncia al design. Un progetto che testimonia l’impegno continuo del brand nel coniugare moda e sostenibilità, tracciando la rotta verso un futuro più responsabile.

Regali per ogni stile caratterizzano la proposta di North Sails, suddivisa in tre anime: Modern Minimalist, Vintage Lover e True Classic. Tre approcci diversi, accomunati dalla qualità dei materiali e da una cura sartoriale che racconta l’heritage marittimo del marchio.

Per il Modern Minimalist, le linee pulite e funzionali definiscono capi essenziali per chi cerca comfort e praticità. Il modello Gamma Jacket offre versatilità e protezione grazie al nylon resistente all’acqua e all’imbottitura riciclata, mentre il Cashmere Blend Mid Half Sweater è un classico senza tempo in misto cashmere e lana riciclata. Nella proposta femminile spiccano la Bowline Jacket, una giacca con trapuntatura jacquard e cappuccio rimovibile che unisce eleganza e performance, e la Tote bag in nylon lucido, ideale per uso quotidiano o weekend all’insegna dello stile.

Per i nostalgici del passato c’è il Vintage Lover, dove il design contemporaneo incontra l’eredità del brand. Tra i capi maschili emergono la Archive Sweatshirt realizzata in cotone organico e il Baseball Cap in velluto di cotone con fodera in pile. Per lei, la Long-Sleeved Polo in jersey di cotone organico e fibre riciclate interpreta perfettamente l’equilibrio tra funzionalità e stile, mentre la Breaker Quilted Puffer Jacket reinterpreta l’heritage nautico con una trapuntatura grafica ispirata al movimento delle onde e imbottitura in REPREVE®, derivata dal riciclo delle bottiglie di plastica.

Infine, il True Classic celebra i modelli iconici di North Sails. Per l’uomo, la Sailor Jacket rappresenta la tradizione nautica e l’impegno ecologico grazie al tessuto taslan riciclato e alla finitura idrorepellente, accompagnata dal Ribbed Beanie in misto lana e cotone riciclati. Per la donna, la proposta si concretizza nel Crew-Neck Cable-Knit Sweater in misto cashmere con fibre riciclate, raffinato e sempre attuale, e nel Cable-Knit Beanie, morbido e caldo, che interpreta il classico berretto in chiave sostenibile.

North Sails ribadisce così la sua visione: creare capi capaci di resistere alle intemperie, rispettare il pianeta e raccontare una storia di passione per il mare. Un impegno racchiuso nella filosofia “Ocean Positive”, che guida ogni scelta produttiva del marchio.

In ogni dettaglio della collezione FW25 si percepisce l’autenticità e la coerenza di un marchio che ha saputo evolvere senza smarrire le proprie radici. Dal mare alla città, North Sails continua a trasmettere lo spirito dell’avventura e l’impegno per la tutela degli oceani, offrendo un Natale 2025 all’insegna di stile, responsabilità e bellezza senza tempo.