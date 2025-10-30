North Sails e ARAV Group: un nuovo viaggio nel segmento Junior

North Sails e ARAV Group annunciano una partnership strategica destinata a rivoluzionare il mondo dell’abbigliamento per bambini. A partire dalla stagione Autunno Inverno 2026-2027, le collezioni North Sails Junior saranno ideate, prodotte e distribuite congiuntamente, dando vita a un progetto che fonde l’anima sportiva e sostenibile dello storico brand nautico con l’esperienza di ARAV Group nel segmento lifestyle.

L’accordo, della durata di cinque anni, prevede la realizzazione di dieci collezioni stagionali e una distribuzione internazionale che comprenderà Europa, Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti. Obiettivo della collaborazione è proporre ai più giovani capi in grado di combinare prestazioni tecniche, design contemporaneo e responsabilità ambientale, mantenendo intatto il DNA distintivo di North Sails.

Nel pieno rispetto della tradizione del marchio, le nuove collezioni Junior celebreranno l’avventura, la scoperta e il legame con la natura. Capi funzionali, materiali innovativi e una visione autenticamente sostenibile caratterizzeranno questa linea pensata per accompagnare bambini e ragazzi in ogni esperienza, dalla città alla costa. ARAV Group si occuperà della distribuzione attraverso la propria rete retail, i flagship store e le piattaforme e-commerce, assicurando una presenza selezionata e coerente con il posizionamento del marchio.

Per North Sails, “questa partnership rappresenta un’estensione naturale della propria missione: ispirare le nuove generazioni a vivere lo spirito dell’oceano e rafforzare la propria identità nel panorama lifestyle internazionale”. Per ARAV Group, invece, si tratta di “un nuovo passo nel percorso di espansione nel segmento kidswear, che unisce creatività, visione e apertura globale”.

Con questa alleanza, North Sails e ARAV Group si preparano ad affrontare insieme una nuova sfida: quella di vestire le nuove generazioni con capi che incarnano libertà, energia e rispetto per l’ambiente, tratti distintivi di due realtà che condividono la stessa rotta verso un futuro più consapevole e responsabile.