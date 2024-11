North Sails: l’eccellenza della vela incontra lo stile della Sailor Jacket

North Sails, leader mondiale nella produzione di vele, non è solo un punto di riferimento per i professionisti del mare, ma un simbolo di passione, innovazione e ricerca dell’eccellenza. Il fondatore, Lowell North, ha saputo trasmettere una visione unica: i suoi velisti, definiti “tigri”, incarnavano determinazione, standard elevati e una mentalità vincente. Questo spirito, che ancora oggi anima il marchio, trova espressione sia nelle sue tecnologie all’avanguardia per la vela sia nei capi d’abbigliamento, pensati per chi vive il mare o semplicemente ne abbraccia lo stile.

Tra i modelli più iconici, spicca la Sailor Jacket, una giacca che nel tempo è diventata sinonimo di praticità, design e funzionalità. Realizzata in nylon riciclato con finitura idrorepellente, rappresenta una scelta responsabile oltre che estetica. La nuova versione celebra l’eredità del fondatore con dettagli unici: i colori delle bandiere delle squadre di vela più famose adornano colletto, polsini e cintura, mentre la scritta “Lowell North” ricamata sul retro del colletto rende omaggio al visionario che ha dato vita al brand.

Ogni particolare della giacca è un tributo all’heritage di North Sails. Dal patch della bandiera sulla manica destra alle cuciture a zig-zag, fino al logo sul petto, la Sailor Jacket combina funzionalità e stile in un design che ha saputo attraversare le generazioni. L’interno, arricchito da una tasca e da una stampa esclusiva, completa un capo che si adatta perfettamente sia alla vita in mare che a quella in città.

Con un prezzo consigliato di €239,00, questa rivisitazione dell’iconica giacca Sailor non è solo un tributo al passato, ma anche una celebrazione della cultura vincente di North Sails. Un capo perfetto per chiunque voglia sentirsi parte di una storia di grandezza, che unisce innovazione, prestazioni e stile senza tempo.