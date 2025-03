North Sails presenta Black Sails: l’eccellenza senza compromessi

North Sails lancia con orgoglio la nuova capsule collection premium Black Sails, un’edizione limitata che incarna l’essenza della qualità, del design e della resistenza. Con un equilibrio perfetto tra funzionalità e stile, questa collezione riflette l’heritage del marchio attraverso capi dal fascino iconico e senza tempo.

Materiali pregiati e cura del dettaglio sono i pilastri su cui si basa Black Sails. Ogni capo è progettato per durare nel tempo, eliminando il superfluo e valorizzando l’essenziale. Il risultato è un guardaroba sofisticato, pensato per chi cerca un’estetica contemporanea e cosmopolita senza rinunciare alla performance. “Craft without compromise” non è solo un claim, ma una vera e propria filosofia: ogni pezzo della collezione è realizzato con la stessa precisione e attenzione con cui North Sails costruisce le sue iconiche vele 3Di, simbolo di innovazione e resistenza.

Tra le creazioni più distintive della capsule, spicca il GORE-TEX Sailor, una reinterpretazione dell’iconica giacca Sailor, ora realizzata in GORE-TEX INFINIUM™ per una protezione senza pari e una traspirabilità superiore. Le cuciture termonastrate, il collo alto con cappuccio ripiegabile e la tasca interna per gli oggetti essenziali rendono questo capo un must-have per chi cerca comfort e prestazioni elevate.

Per affrontare le condizioni atmosferiche più estreme con eleganza, Black Sails propone il Bomber Storm System, realizzato in luxury wool Vitale Barberis Canonico a triplo strato. Un capo che unisce raffinatezza e funzionalità, grazie a un’imbottitura traspirante e riciclata, perfettamente in linea con la missione Ocean Positive di North Sails.

Chi cerca un’eleganza senza sforzo troverà nella polo a maniche corte un alleato perfetto. Realizzata in morbido jersey di cotone ultra-resistente, questa polo garantisce una tenuta impeccabile nel tempo, resistendo a pilling, strappi e stiramenti. Le finiture a contrasto e il logo North Sails sull’orlo aggiungono un tocco di classe a un capo versatile, perfetto per ogni occasione.

Con la capsule Black Sails, North Sails conferma il suo impegno nel creare un abbigliamento responsabile e di altissima qualità, capace di resistere alla prova del tempo e di portare l’innovazione dalle onde del mare alle strade della città.