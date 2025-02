North Sails presenta la nuova collezione SS25 NORTH TECH

North Sails svela la nuova collezione primavera/estate 2025 North Tech, una linea pensata per chi non scende a compromessi quando si parla di comfort, funzionalità, rispetto per l’ambiente e stile. Realizzata con tessuti tecnici e riciclati, questa collezione unisce alte prestazioni a un design versatile, perfetto per il velista urbano che si sposta dall’ufficio alle avventure del fine settimana.

Con oltre 35 anni di esperienza nell’abbigliamento tecnico, la collezione North Tech è concepita per chi ama la vita urbana ma non vuole rinunciare alla libertà di movimento. Ispirata alla città di San Francisco e alla sua splendida Bay Area, dove la vita cittadina incontra l’Oceano Pacifico, la linea si distingue per l’uso di materiali tecnici di altissima qualità. Ogni capo è progettato con caratteristiche come idrorepellenza, antivento, isolamento termico, traspirabilità e un comfort ineguagliabile. Grazie a tessuti leggeri, ad asciugatura rapida e facilmente ripiegabili, ogni capo è ideale per accompagnare chi vive la città con uno spirito di avventura.

La collezione comprende capispalla, maglieria, pantaloni e camicie, realizzati per adattarsi a ogni situazione quotidiana e a ogni occasione, sia per lui che per lei. Ogni articolo si distingue per il design innovativo, che bilancia stile e performance.

Un punto di forza della collezione North Tech è il suo impegno per la sostenibilità: oltre il 90% dei tessuti esterni e interni sono realizzati con materiali sostenibili. Le trame più strette e le cuciture di alta qualità riducono lo spargimento di microfibre durante i lavaggi, contribuendo a portare lo spirito Ocean Positive del brand in ogni outfit.

La Storm Softshell Sailor, giacca in softshell riciclato, è idrorepellente e antivento, con una cerniera centrale impermeabile a due vie e cerniere laterali impermeabili abbinate alle tasche. Perfetta per chi cerca un capo tecnico e versatile, disponibile in diversi colori sofisticati.

Il Backbay Trench è una reinterpretazione moderna del classico trench, realizzato con un tessuto elasticizzato riciclato, impermeabile, antivento e traspirante, che unisce eleganza e funzionalità.

Il Tiburón Vest è un gilet ultraleggero e impermeabile, realizzato con softshell elasticizzato e un isolamento ricavato al 100% da bottiglie di plastica riciclate. Un capo che rappresenta l’impegno del brand per l’Ocean Positivity e il rispetto per l’ambiente.

La Abby Jacket è l’alleata ideale per i temporali estivi, con una giacca a tre strati, un cappuccio elastico e una resistenza eccellente contro pioggia e vento. Con il suo finish satinato, è perfetta da abbinare a qualsiasi outfit.

Il Hybrid Vest è il gilet perfetto per le brezze estive, elegante e funzionale, con inserti di morbido scuba sui fianchi e sulla schiena. Una toppa sul petto e una stampa sul retro lo rendono un capo unico nel suo genere.

La Summer Softshell, leggera e confortevole, è realizzata in softshell resistente all’acqua e al vento, dimostrando ancora una volta l’impegno di North Sails per l’Ocean Positivity.

La collezione North Tech è la fusione perfetta di tecnologia, sostenibilità e design, pensata per chi non rinuncia a niente pur di vivere al meglio ogni momento.