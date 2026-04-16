Notre Dame de Paris torna al PalaSele di Eboli per il tour che festeggia i 25 anni

Notre Dame de Paris, l'opera popolare più famosa al mondo, farà tappa al PalaSele di Eboli dal 17 al 19 aprile 2026, portando sul palco cinque repliche in tre giorni dedicati alla sua leggenda. L'atteso ritorno in Campania segna la quarta volta dell'iconico spettacolo nella città, dopo le precedenti edizioni che hanno registrato migliaia di spettatori e sold out entusiasmanti. Il tour italiano si inserisce nell'ambito delle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario, segnando così un traguardo storico per il musical che ha appassionato 4,5 milioni di spettatori in Italia e oltre 18 milioni nel mondo.

L'opera, nata dalla magistrale ispirazione musicale di Riccardo Cocciante e dall'adattamento italiano di Pasquale Panella sui testi di Luc Plamondon, porta in scena la tragica storia d'amore tra Esmeralda e Quasimodo nella Parigi di Victor Hugo. Il pubblico sarà trasportato tra straccioni, monaci, prostitute ed esclusi di ogni genere, tutti uniti dalla forza di temi universali come emarginazione, paura del diverso e forza della diversità, che rendono questa produzione moderna ancora straordinariamente attuale.

Fin dalla prima messa in scena, NOTRE DAME DE PARIS ha conquistato il pubblico italiano, diventando un fenomeno popolare e una delle opere più longeve della cultura italiana, raggiungendo 4,5 milioni di spettatori. La sua forza risiede nei temi universali: la storia mette al centro l'emarginazione, la paura del diverso e il peso dei pregiudizi per ricordarci quanto la diversità rappresenti una risorsa e non una minaccia. A rendere lo spettacolo così attuale è la capacità di restituire la fragilità e le contraddizioni dell'essere umano: la ricerca di un posto nel mondo, il bisogno di giustizia, il desiderio d'amore. Elementi che, dopo decenni, continuano a confermare questa opera popolare moderna come un classico capace di attraversare generazioni e confini.

L'allestimento conquista anche grazie alla fusione tra danza - che unisce balletto classico e breakdance - e una colonna sonora divenuta iconica con brani come "Bella", "Il tempo delle cattedrali" e "Vivere per amare". Questo connubio fa di Notre Dame de Paris una vera opera popolare contemporanea capace di intrecciare la tradizione europea con l'energia delle grandi produzioni live.

Sin dal debutto nel 2002 su produzione di David Zard, Notre Dame de Paris ha sorpreso il mondo del teatro musicale con il suo impatto scenografico e la scelta rivoluzionaria di edificare il GranTeatro a Roma per ospitare un allestimento senza precedenti. Lo show, tradotto in nove lingue e replicato in 24 paesi, vanta oltre 5.650 repliche: numeri da primato che testimoniano la straordinaria popolarità di questo spettacolo.

Al PalaSele sono previste cinque repliche: venerdì 17 aprile alle 21:00, sabato 18 aprile alle 16:00 e alle 21:00, domenica 19 aprile alle 17:00 e alle 21:00. I biglietti sono ancora disponibili sia online sia al botteghino nei giorni degli eventi.

La stagione degli spettacoli al PalaSele proseguirà con tanta musica live: tra gli eventi in programma Blanco, Elisa, Luciano Ligabue, i Pooh e Laura Pausini, confermando il palazzetto tra i protagonisti della scena musicale e teatrale nazionale.