NOW si rinnova e migliora la sua user experience

NOW, il servizio streaming noto per la sua ampia offerta di contenuti, si presenta in una veste rinnovata, introducendo una user experience migliorata e nuove funzionalità avanzate pensate per offrire un intrattenimento sempre più su misura. La nuova app di NOW, disponibile progressivamente su tutte le piattaforme a partire da oggi, promette una fruizione più intuitiva e performante, rendendo l’accesso ai contenuti preferiti ancora più semplice e veloce.

Una delle principali novità riguarda la Home, completamente riprogettata per offrire una panoramica ancora più completa dell’offerta live e on demand. Diverse rail mettono in evidenza i titoli del momento, arricchite da sezioni personalizzate e dalla nuova Top 10, costantemente aggiornata con i contenuti più popolari. La sezione “Scelti per te” suggerisce programmi in linea con le preferenze dell’utente, basandosi sulle sue abitudini di visione. Dalla Home è inoltre possibile accedere rapidamente alle sezioni tematiche dedicate a Intrattenimento, Cinema, Sport e alla lista dei propri Preferiti.

Un punto di forza distintivo di NOW è la sua vasta proposta di Canali TV, la più ampia tra i servizi streaming in Italia. La nuova interfaccia rende la navigazione tra i canali lineari ancora più semplice e immediata. Gli utenti possono ora accedere in qualsiasi momento alla guida elettronica EPG senza interrompere la visione del programma in onda, per scoprire cosa viene trasmesso sugli altri canali: lo zapping in streaming diventa così più veloce e fluido. Un’ulteriore innovazione è la possibilità di far ripartire dall’inizio qualsiasi programma in onda grazie alla funzione “Restart“, permettendo di guardare integralmente un contenuto già iniziato, e di mettere in pausa la diretta TV.

Ma le novità non finiscono qui: ogni membro della famiglia può ora personalizzare il proprio profilo associando un avatar ispirato ai celebri contenuti presenti su NOW, tra cui MasterChef, 4 Ristoranti, Pechino Express e Hanno Ucciso l’Uomo Ragno, fino ai personaggi dedicati ai più piccoli. È infatti possibile creare profili specifici per bambini e teenager, selezionando rispettivamente la modalità “Bambino” e “Adolescente“, garantendo loro uno spazio sicuro per godersi i propri programmi preferiti grazie al Parental Control.

Lorenzo Foglia, Managing Director di NOW, ha dichiarato: “NOW fa un salto di qualità formidabile. Siamo il servizio di streaming che cresce di più sul mercato italiano ed era questo il momento giusto per evolvere ulteriormente, puntando su innovazione, personalizzazione e su un’esperienza di visione coinvolgente. NOW poggia ora sulla potente infrastruttura globale di Peacock – NBCUniversal per offrire un’app ancora più performante, ricca di funzionalità e all’altezza dei player internazionali, mantenendo i suoi grandi contenuti di intrattenimento e sport. Questa è davvero la NOW migliore di sempre”.

L’introduzione della nuova app segna anche la migrazione di NOW sulla piattaforma tecnologica di NBCUniversal, parte del gruppo Comcast, che già supporta importanti servizi streaming a livello globale come Peacock negli USA, SkyShowtime in Europa e Multichoice in Africa, con una presenza in oltre 70 paesi. Questo passaggio strategico promette di rafforzare ulteriormente l’affidabilità e le prestazioni del servizio NOW.