ph. Alessio Mariano

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Published

Dopo tre anni di silenzio discografico, Noyz Narcos è pronto a tornare in scena. Il rapper romano annuncia l’uscita del suo nuovo album, “Funny Games”, in arrivo venerdì 28 novembre su tutte le piattaforme digitali per Thaurus / M.A.S.T. Believe. Un ritorno atteso, anticipato da due trailer e da un messaggio inequivocabile: “Guess who’s back? Il mostro è di nuovo in strada.”

Il titolo dell’album è un omaggio al film cult di Michael Haneke, un riferimento che ben si adatta all’universo artistico di Noyz Narcos. Come nel film, dove un giorno qualunque si trasforma in un incubo lucido e spietato, anche nel mondo del rapper la realtà viene osservata senza filtri, mai edulcorata. “Funny Games” si presenta così come un nuovo tassello nella carriera di uno dei nomi più influenti della scena hip hop italiana, un disco che promette di lasciare il segno per intensità e visione.

Noyz Narcos, all’anagrafe classe 1979, è considerato tra i maggiori esponenti dell’hip hop/hardcore italiano. La sua storia inizia nei primi anni ’90 tra i muri di Roma, prima come writer e poi come rapper, fino a diventare figura cardine dei collettivi TruceBoys e TruceKlan. Con otto album solisti all’attivo, il suo percorso musicale ha segnato un’evoluzione costante, capace di ridefinire estetica e linguaggio del genere in Italia.

Tra le sue opere più iconiche figurano “Non Dormire” (2005), “Verano Zombie” (2007) e “Guilty” (2010), vere e proprie pietre miliari del rap italiano. Più recentemente, i lavori “Enemy” (2018) e “Virus” (2022) hanno conquistato il disco di platino, confermando il suo ruolo centrale sulla scena. Nel 2022 è stato protagonista del documentario Noyz Narcos – Dope Boys Alphabet, diretto da Marco Proserpio, che ha ripercorso la sua carriera attraverso un prezioso archivio di materiale inedito.

Nel 2023 ha pubblicato “CVLT”, album realizzato insieme a Salmo, certificato doppio platino. Noyz non ha mai smesso di sperimentare: nel 2024 e nel 2025 ha partecipato al format “Red Bull 64 Bars” con i singoli “Gran Torino” e “Bin Laden”, brani poi portati live durante un evento a Corviale lo scorso ottobre.

Con “Funny Games”, Noyz Narcos sembra voler riaprire il sipario sul suo universo sonoro e visivo, coerente ma in continua trasformazione. Le immagini e la comunicazione che accompagnano l’uscita dipingono un artista che non rincorre le mode ma mantiene salda la sua visione, capace di raccontare senza sconti la realtà urbana e le sue ombre.

Il conto alla rovescia è cominciato: il 28 novembre segnerà ufficialmente il ritorno in strada di Noyz Narcos. E, a giudicare dalle premesse, sarà un ritorno che non passerà inosservato.



Spettacolo

Eboli si prepara all’arrivo di Elodie: grande attesa per “Elodie Show 2025” al PalaSele

Il PalaSele di Eboli si conferma palcoscenico d’eccellenza per la musica live in Campania. Dopo la travolgente tripletta di Marco Mengoni, sabato 8 novembre...

5 ore ago

Spettacolo

Continua il tour “DOPPIA TRACCIA” di PFM – Premiata Forneria Marconi

La celebre band PFM – Premiata Forneria Marconi continua a conquistare il pubblico con il suo tour “Doppia Traccia”, un evento musicale unico che...

9 ore ago

Spettacolo

“VASCO LIVE 2025 THE ESSENTIALS”: esce il 14 novembre l’album in triplo vinile e doppio CD che celebra la Vita

Esce il 14 novembre “VASCO LIVE 2025 – THE ESSENTIALS”, il nuovo progetto firmato Vasco Rossi che celebra la vita e l’essenza della sua...

9 ore ago

Spettacolo

X Factor 2025 Live 3: Un Viaggio Musicale nel Magico Mondo degli Anni ’90

X Factor 2025 tornerà con il suo terzo Live Show questa sera, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Il tema della...

11 ore ago