Nuova Citroen C3 nel segno della personalità e del comfort

Venduta complessivamente in quasi 4,5 milioni di esemplari, C3 è la best seller della gamma Citroën, inserita nella top5 europea del segmento B a fine dicembre 2019, terza auto più venduta in Francia. In Italia, a fine 2019 è stata la terza berlina più venduta e seconda nel suo segmento. Dallo stile carismatico e inconfondibile, prosegue la sua offensiva in un segmento molto concorrenziale e potenzia il suo design unico, la sua personalità colorata e il suo comfort tipicamente Citroën. L’auto che ha dato nuovo slancio alla Marca nel 2016 ha conquistato oltre 750.000 clienti nel mondo, di cui circa 127.000 in Italia. Una formula dal successo «Inspired by You», intenzionata ad espandersi ulteriormente verso un target di giovani, nelle zone urbane e extra-urbane, creativi, ottimisti e sempre in movimento. Continuerà a conquistare anche i clienti Aziende. In questo canale di vendita, le immatricolazioni di C3, in versione veicolo commerciale e autovettura, sono aumentate del 12,6% nel 2019. Grazie a questo rinnovamento, la volontà di Citroën a «non fare come fanno tutti» si rafforza ulteriormente. In breve, Nuova C3 è la berlina dal carattere unico, la più personalizzabile e confortevole del mercato.

UNA PERSONALITÀ UNICA: UN NUOVO FRONTALE E ANCORA PIU’ PERSONALIZZAZIONE

Nuovo design per differenziarsi. Modello dal carattere deciso, dallo stile unico in un segmento stereotipato, Nuova Citroën C3 continua a sovvertire i codici del mercato. Allo stile audace del nuovo frontale che inaugura la nuova firma ispirata dalla Concept CXPERIENCE, si aggiungono nuovi proiettori a LED, nuovi cerchi in lega da 16’’ e 17’’e nuovi Airbump®, per un look energico. Maggiore potenziale di personalizzazione: «Inspired By You», Citroën permette a ognuno di creare l’auto che maggiormente rifletta il proprio stile. L’offerta di personalizzazione di Nuova C3 passa ora da 36 a 97 combinazioni, con nuove tinte per la carrozzeria (Elixir Red e Spring Blue), un nuovo pack color, una nuova tinta e nuove personalizzazioni per il tetto e nuovi allestimenti per l’abitacolo: Techwood, più accogliente, ed Emeraude dallo stile più dinamico.

COMFORT SENZA PARAGONI E MODERNITÀ A BORDO

Nuova Citroën C3 è studiata per rendere ogni viaggio un’esperienza piacevole. La sensazione di benessere a bordo è rafforzata dai nuovi sedili Advanced Comfort e dal bracciolo lato guida, equipaggiamenti che aumentano ulteriormente l’isolamento dal mondo esterno (filtraggio delle asperità del terreno, comfort di guida). Un modello facile da vivere e dalle tecnologie utili, che offrono sicurezza e comfort nella vita di tutti i giorni. In linea con i tempi, Nuova C3 propone i sensori di parcheggio anteriori (novità) portando così a 12 il numero degli aiuti alla guida al servizio del comfort, come la funzione Keyless Access&Start o l’Hill Assist; e al servizio della sicurezza, come l’Active Safety Brake, il riconoscimento dei limiti di velocità o la commutazione automatica degli abbaglianti.

Servizi connessi, per facilitare la vita di tutti i giorni del conducente e dei suoi passeggeri con l’assistenza, la navigazione e la possibilità di duplicare il proprio smartphone (Connect Assist, Connect Nav, Connect Play).

ADATTA A TUTTI GLI USI

Compatta e agile, Nuova Citroën C3 offre uno spazio a bordo ai migliori livelli del mercato, che la rende pratica nel quotidiano.

Dalla personalità accattivante, posizionata nella fascia centrale del mercato, è una city car versatile, dotata di una gamma di motori efficienti, per viaggiare in totale serenità.

«Quasi 4,5 milioni di Citroën C3 vendute nella sua storia e 750.000 dal lancio della 3ª generazione nel 2016! Un successo commerciale che la conferma come best-seller della Marca e la posiziona nella top 5 dei protagonisti del suo segmento. Citroën vuole continuare a scrivere questa storia di successo rafforzando le caratteristiche che la distinguono e la rendono così attraente: una personalità unica, che inaugura la nuova identità del frontale della Marca, più personalizzazione, un comfort di riferimento e numerosi equipaggiamenti moderni davvero utili nella vita di tutti i giorni. Un concentrato di quello che i nostri clienti si aspettano dalla Marca “Inspired By You”. A dimostrazione dell’importanza del modello, è proprio Nuova C3 a inaugurare la nuova identità del frontale Citroën, ispirata alle nostre ultime concept car» – Vincent Cobée, Direttore Generale Citroën

01. UNA PERSONALITÀ UNICA

La terza generazione di Citroën C3, city car versatile, simbolo di un acquisto indotto da un “amore a prima vista”, offre caratteristiche che hanno saputo conquistare sin dal lancio oltre 750.000 clienti nel mondo. Immediatamente riconoscibile, dal 2016 ha ispirato il nuovo linguaggio stilistico della gamma attuale (SUV C3 Aircross, C4 Cactus, Berlingo e SUV C5 Aircross) e si rinnova in questo 2020. C3 propone un carattere deciso, una firma grafica distintiva e uno stile unico in un mercato molto stereotipato.

UN NUOVO FRONTALE

Il nuovo frontale di Nuova Citroën C3 segna una svolta in termini di stile della gamma Citroën. Il nuovo frontale, ispirato direttamente dalla concept-car CXPERIENCE presentata al Mondiale di Parigi 2016, è immediatamente riconoscibile. Dal design audace, conferisce a Nuova C3 un nuovo sguardo rialzato e rafforza la sua personalità. La nuova firma, identificativa di Citroën, si rinnova per accentuare la percezione dell’altezza del cofano. Innanzitutto gli chevron e il profilo cromato arrivano fino alle luci diurne a LED (secondo le versioni) e valorizzano l’ampiezza della vettura. Poi sono stati rinnovati i nuovi proiettori dallo sguardo tecnologico, a LED su tutte le versioni. Un tocco di colore e di freschezza è stato aggiunto ai profili dei fari fendinebbia, posizionati nella parte inferiore. Nuove decorazioni del montante posteriore (la cui forma richiama il design delle “capsule” degli Airbump®) sottolineano la coerenza grafica dell’auto e ne definiscono il profilo. La parte posteriore conserva le superfici lisce che fanno risaltare le luci posteriori, con la loro firma luminosa tecnologica a effetto 3D che valorizza Nuova Citroën C3. Al centro del portellone gli chevron in colore nero lucido con profilo cromato rendono più moderna la vista posteriore.

UN CARATTERE DECISO

La personalità e lo stile di Nuova Citroën C3 si contraddistinguono per un maggiore dinamismo e conferiscono energia alla vettura. Con la sua silhouette armoniosa, Nuova C3 esprime soprattutto robustezza. Le sue forme più decise, sottolineate da nuovi elementi grafici forti, le donano un aspetto dinamico.

frontale rialzato e a sviluppo orizzontale. Carismatico, conferisce un aspetto deciso e robusto a Nuova C3, dalle dimensioni compatte di 3,99 m di lunghezza. La vista laterale evidenzia il tetto flottante sostenuto dai montanti del parabrezza neri, mentre la linea delle guarnizioni orizzontali dei vetri segue la linea orizzontale del cofano, volutamente rialzato.

Airbump® laterali (secondo le versioni). Vera firma grafica, proteggono la carrozzeria e rafforzano lo stile della vettura. Rinnovati nel design, sono composti da 3 capsule in rilievo poste nella parte inferiore della fiancata e sfoggiano un profilo colorato secondo il Pack Color scelto dal cliente. ruote di grande diametro (secondo le versioni). Nuova C3, con la sua ottima tenuta di strada propone le ruote più grandi del segmento (640 mm secondo le versioni), che rafforzano il carattere unico dell’auto, favoriscono il comfort e permettono un assetto più rialzato. profili passaruota e sottoscocca (secondo le versioni). Gli ampi passaruota, ben evidenti, sottolineano i parafanghi anteriori e posteriori dalle forme generose e danno energia all’auto. La sensazione di protezione è amplificata dagli ampi paraurti nella parte inferiore, che garantiscono robustezza nell’utilizzo quotidiano.

02. UN’OFFERTA DI PERSONALIZZAZIONE POTENZIATA

Al momento del lancio nel 2016, C3 è stato il primo modello in grado di proporre ai clienti un’offerta di personalizzazione così completa e coerente, nella fascia centrale del mercato. Un elemento importante che diventerà un elemento distintivo del posizionamento di Citroën sul resto della gamma. Nuova C3 offre al cliente ancora maggiori possibilità per trovare l’auto che gli corrisponde. In linea con la firma «Inspired By You», la personalizzazione permette a ognuno di affermare pienamente la propria personalità e il suo stile, con un look che va dal più discreto a quello più trendy e con la possibilità di vivacizzare una tinta classica con il colore del tetto a contrasto e/o con dei tocchi colorati. I retrovisori e le decorazioni laterali riprendono il colore del tetto, per un insieme omogeneo, che potenzia il carattere di Nuova Citroën C3. I Pack Color decorano gli Airbump® e i profili dei fari fendinebbia.

FINO A 97 COMBINAZIONI ESTERNE

Più che mai al passo con i tempi e «Inspired by You», la berlina dal look audace aumenta il suo potenziale di personalizzazione, e passa da 36 a 97 combinazioni, rafforzando la modernità e l’attrattiva della sua offerta. Per riuscire nell’intento di offrire a ogni cliente una C3 che rifletta al meglio il suo stile, Nuova Citroën C3 inaugura nuove tinte per la carrozzeria, nuove combinazioni bicolore (che comprendono il tetto, il guscio dei retrovisori e la decorazione del montante posteriore), nuovi tocchi di colore sui fari fendinebbia e sul profilo degli Airbump®, e nuove decorazioni grafiche per il tetto, per un aspetto sempre più distintivo.

In breve, Nuova C3 rafforza la sua caratteristica di berlina più personalizzabile del suo segmento, grazie a:

7 tinte per la carrozzeria: tra cui 2 nuove tinte luminose Elixir Red e Spring Blue, in aggiunta alle tinte già conosciute (Night Black, Steel Grey, Platinium Grey, Soft Sand, Polar White).

4 Pack Color, sulle modanature dei fendinebbia e sugli Airbump®. La tinta Emerald Blue si aggiunge al Nero, Bianco e Rosso.

4 Tinte per il tetto: con 1 nuovo colore trendy Emerald Blue (in aggiunta al Opal White, Onyx Black, Sport Red). I colori del tetto si abbinano alla tinta delle calotte dei retrovisori e alla decorazione del montante posteriore.

3 decorazioni per il tetto, con nuovi temi grafici (Red, Techwood, Emeraude) per il tetto e il montante posteriore.

Nuova Citroën C3 beneficia anche di nuovi cerchi da 16” e 17’’ (secondo le versioni) che rinforzano il carattere del suo profilo. Cerchi da 16’’ Hellix bicolore Nero diamantati, proposti in opzione, a completare i cerchi in lega 16’’ Matrix, o ancora cerchi in lega da 17’’ Vector diamantati.

NUOVI AMBIENTI INTERNI

Il programma di personalizzazione continua anche all’interno di Nuova C3, un vero luogo di vita all’insegna della serenità con alcuni richiami all’universo della Maison Citroën (ambiente Techwood) e quello degli arredi di ispirazione scandinava. Oltre all’ambiente di serie, dal design essenziale, Nuova C3 offre 2 nuovi ambienti interni in opzione, uno accogliente e elegante, l’altro più dinamico.

L’abitacolo di Nuova C3 si rinnova e immerge gli occupanti in un ambiente comodo e accogliente. La plancia di Nuova C3, dal design lineare, trasmette sensazioni di calore grazie al trattamento specifico di colori e materiali in abbinamento alle portiere o ai sedili, per un insieme armonioso.

Ambiente Emeraude: dalle connotazioni dinamiche, giocate sul contrasto tra colori scuri e tocchi colorati Emeraude. I sedili sono rivestiti con un tessuto tecnico (maglia 3D) dall’aspetto dinamico, mentre la plancia è in TEP nero. I profili della plancia e le fasce in tessuto colorato offrono una continuità visiva inedita e di qualità. Ambiente Techwood: con dettagli alto di gamma, dai materiali valorizzanti e piacevoli al tatto e una lavorazione specifica. L’abbinamento tra l’elegante pannello della plancia con effetto “legno chiaro” (la cui lavorazione richiama la concept-car CXPERIENCE) e il rivestimento chiaro nella parte superiore dei sedili (fascia in tessuto ispirata alla decorazione della plancia con impunture) conferisce eleganza e calore all’abitacolo.

«Il design è la prima ragione d’acquisto nel segmento B (34% rispetto al 22% della media del mercato). Per questo, la Marca Citroën ha puntato a rafforzare ulteriormente lo stile e la personalizzazione di Nuova C3. Nel 2019 gli ordini delle versioni bicolore sono arrivati al 65%. Nuova C3 è la berlina più personalizzabile della sua categoria. L’ambizione della Marca era chiara: dare valore a questa terza generazione, per una maggiore coerenza di gamma. Il team “Colori & Materiali” ha quindi aggiunto alla plancia una decorazione effetto legno in stile scandinavo, ha scelto un colore chiaro per la parte alta dello schienale, che continua nell’appoggiatesta, a sottolineare la linea di cintura, e ha optato per tessuti dalla lavorazione ricercata e di qualità (un tipo più tecnico, per un ambiente dinamico; un altro più elegante), e leggeri tocchi di colore all’interno, che richiamano l’esterno, con nuove tinte, tra cui l’Emeraude ! » – Hélène Veilleux, Responsabile Colori e Materiali

COMFORT E MODERNITÀ A BORDO

I designer di Nuova C3 hanno reso la best seller della Marca ancora più attraente, per permettere ai clienti di sentirsi “come a casa” anche mentre sono in auto, ma senza compromessi sul comfort a bordo, grazie al programma Citroën Advanced Comfort®. Vero luogo di vita, in grado di accogliere fino a 5 persone, Nuova C3 si rinnova per offrire ancora più benessere a bordo, e nel contempo mantiene tutti i suoi punti di forza.

COMFORT: SOSPENSIONI BEST IN CLASS

Agile, compatta e versatile, questa berlina 5 porte, dalla lunghezza contenuta (3,99m), si distingue per il comfort di guida grazie all’attenzione particolare dedicata al comfort delle sue sospensioni, un riferimento nel segmento, e alla cura dedicata all’isolamento acustico. Una sintesi che offre una sensazione unica e una firma tipicamente Citroën al volante. Nuova C3 offre un effetto «cocoon», che filtra il mondo esterno e isola i passeggeri dalla strada.

NUOVI SEDILI ADVANCED COMFORT

Uno degli elementi distintivi di Nuova C3 è il comfort tipico della Marca. Per offrire una nuova esperienza di comfort a bordo, i sedili ampi e accoglienti di Nuova C3 sono stati concepiti con una cura particolare. Come SUV C5 Aircross e C4 Cactus, Nuova C3 propone i sedili Advanced Comfort, un’innovazione 100% Citroën. Questi sedili generosi, che danno la sensazione di sentirsi “sulla poltrona della propria casa”, offrono un maggiore comfort sia visivo che in termini di postura, con una lavorazione dall’effetto grafico e un supporto lombare, regolabile sul lato guida. Questi ampi sedili sono regolabili in altezza.

Fin dal primo contatto, il comfort si percepisce immediatamente, grazie alla schiuma morbida sotto il tessuto e spessa in superficie (spessore che passa da 2mm a 15mm) per una morbidezza di prim’ordine.

Durante i viaggi, gli occupanti di Nuova C3 sono accompagnati da un supporto lombare al centro del sedile per il massimo comfort dinamico. Sempre attenta alle esigenze dei clienti, Nuova C3 propone ora un bracciolo lato guida che migliora il comfort quotidiano (NOVITA’, disponibile con gli interni in opzione).

PRATICITÀ A BORDO

Nuova Citroën C3 è in grado di trasmettere un’immediata percezione dello spazio grazie alla sua abitabilità anteriore e posteriore, i numerosi vani di contenimento intelligenti e il grande volume del bagagliaio.

Appena si sale a bordo, si percepisce immediatamente il comfort di Nuova C3, grazie ai suoi spazi generosi e accoglienti. Infatti, C3 beneficia di un’abitabilità di riferimento sul mercato. Offre una percezione di spazio immediata grazie alle linee essenziali della plancia a sviluppo orizzontale e al design dei sedili, per una larghezza utile complessiva di 1379 mm. Una sensazione rafforzata, qualunque sia l’ambiente interno, dal trattamento e dalla cura dei colori, dei volumi e dei materiali. Tutte queste caratteristiche caratterizzano anche nella parte posteriore. Lo spazio per le gambe nei posti posteriori è ai migliori livelli.

Progettata per rendere l’abitacolo un luogo dove “sentirsi come nella propria casa” Nuova C3 è facile da vivere tutti i giorni. I vani di contenimento sono studiati in modo funzionale per favorire l’armonia interna. Nuova C3 propone un vano centrale molto utile per liberare il massimo spazio nella parte anteriore del veicolo, con un grande cassettino portaoggetti (6,25L). La tinta chiara scelta per l’interno di questi vani contrasta con i colori degli oggetti riposti, per ritrovarli più facilmente. Infine, nessun compromesso sul volume del bagagliaio: C3 offre un volume generoso di 300 L.

12 FUNZIONI DI ASSISTENZA ALLA GUIDA UTILI NEL QUOTIDIANO

Tra gli elementi che contribuiscono a raggiungere il comfort in auto vi sono un utilizzo fluido degli equipaggiamenti e una vita a bordo semplificata. Per questo, la progettazione di Nuova C3, guidata dal programma Citroën Advanced Comfort®, privilegia l’ergonomia dei comandi, la fruibilità delle informazioni di guida e le tecnologie intuitive. Ispirata dai suoi clienti e dal loro modo di vivere l’automobile, C3 facilita la vita di tutti i giorni con la sua gamma di equipaggiamenti per il comfort e per la sicurezza.

Moderna, Nuova C3 offre 12 tecnologie di assistenza alla guida, per un’esperienza di guida serena.

NOVITA’ –SENSORI DI PARCHEGGIO ANTERIORI: funzione che facilita la guida in città e prevede 6 captatori di assistenza anteriore al parcheggio che quando si attivano emettono un segnale acustico.

FUNZIONE KEYLESS ACCESS&START: questo sistema permette di aprire/chiudere e avviare l’auto, tenendo la chiave in tasca. L’auto riconosce il suo conducente quando si avvicina.

ACTIVE SAFETY BRAKE: questo sistema di frenata d’emergenza limita il rischio di collisione. Funziona a partire da 5km/h con oggetti fissi o mobili e con i pedoni. Se il conducente non reagisce al segnale di allerta rischio di collisione, il sistema frena automaticamente il veicolo.

COFFEE BREAK ALERT: il sistema avvisa il conducente che è ora di fare una pausa, dopo due ore di guida consecutive a oltre 65km/h.

DRIVER ATTENTION ALERT: il sistema valuta lo stato di vigilanza del conducente attraverso le deviazioni dalla traiettoria rispetto alle linee di carreggiata. Questa funzione è particolarmente adatta sulle strade a scorrimento veloce, con velocità superiori a 65km/h.

COMMUTAZIONE AUTOMATICA DEGLI ABBAGLIANTI: funzione che commuta gli abbaglianti e gli anabbaglianti, in funzione del traffico, quando rileva una vettura.

TELECAMERA DI RETROMARCIA con captatori di assistenza al parcheggio: quando si inserisce la retromarcia, la telecamera mostra sul Touch Pad la vista posteriore, con riferimenti colorati a seconda della distanza con un eventuale ostacolo. Una visuale estesa che facilita qualunque manovra.

FUNZIONE HILL ASSIST: facilita le partenze in pendenza, impedendo al veicolo di arretrare involontariamente quando si rilascia il pedale del freno. Agisce su pendenze superiori al 3% stabilizzando la vettura per 2 secondi.

AVVISO DI SUPERAMENTO INVOLONTARIO DELLA LINEA DI CARREGGIATA: sistema che aiuta in caso di calo di attenzione o di semplice disattenzione al volante, a velocità superiori ai 60km/h. Se la vettura supera la linea bianca senza che sia stato attivato l’indicatore di direzione, il sistema emette un allarme. Il conducente viene avvisato del superamento della linea di carreggiata con segnali sonori e con un allarme visivo.

SISTEMA DI SORVEGLIANZA ANGOLO MORTO: questo sistema indica mediante l’accensione di una spia nei retrovisori la presenza di un veicolo negli angoli morti. Funziona secondo lo stesso principio dei sensori di retromarcia, e fornisce un grande contributo alla sicurezza in particolare sulle superstrade urbane, ad esempio.

RICONOSCIMENTO DEI LIMITI DI VELOCITÀ: il sistema riconosce i cartelli stradali con i limiti di velocità e fornisce questa informazione al conducente. Il valore della velocità rilevata può essere registrato come impostazione per il regolatore /limitatore di velocità. Si attiva a qualsiasi velocità. Il sistema rileva anche i cartelli stradali di segnalazione del termine del limite di velocità.

REGOLATORE/LIMITATORE DI VELOCITÀ: la funzione di riconoscimento dei limiti di velocità utilizza il valore della velocità acquisita per impostare il regolatore/limitatore di velocità.

CONNETTIVITÀ

Nuova C3 facilita la vita a bordo e rende l’esperienza di guida moderne e sicura grazie a un’offerta di servizi connessi: Connect Assist (sicurezza e assistenza), Connect Nav (navigazione) e Connect Play (infotainment). Questa gamma di servizi è inserita nel programma Citroën Advanced Comfort®, con l’obiettivo di garantire al cliente l’accesso ai servizi connessi rapido e intuitivo, rispondendo a 3 esigenze fondamentali: una sicurezza ottimale, una navigazione facilitata e un’esperienza connessa amplificata.

CONNECT ASSIST

Per la sicurezza del conducente e dei suoi passeggeri, Nuova C3 è equipaggiata (secondo le versioni) con il sistema di Assistenza & SOS.

La chiamata automatica o la pressione manuale del tasto “Assistenza”: in caso di necessità, questo servizio mette in contatto il conducente con un call center dedicato.

In caso di emergenza sono previste due possibilità:

– Se si tratta di un incidente con attivazione degli Airbag, i servizi d’emergenza ricevono una chiamata automatica, con la localizzazione del veicolo.

– In caso di incidente lieve o di malore, il conducente può premere il tasto rosso “SOS” per trasmettere ai servizi d’emergenza un messaggio con l’identificazione del veicolo e la sua localizzazione precisa.

Connect Assist permette di connettere l’applicazione My Citroën con il veicolo e avere così accesso ai dati come autonomia, luogo di parcheggio, chilometraggio, successiva manutenzione.

CONNECT NAV

La tecnologia di Nuova C3 è valorizzata dal Touch Pad 7’’ che integra tutte le funzionalità in modo intuitivo.

Posizionato al centro della plancia, questo display capacitivo panoramico beneficia di un nuovo aspetto dall’«effetto lucido» per una resa più tecnologia. Un profilo nella parte inferiore del Touch Pad consente di appoggiare la mano e garantire un utilizzo ottimale.

La navigazione touch Connect Nav può essere comandata anche con riconoscimento vocale e permette di interagire con le funzionalità: Navigazione, Telefono, Radio.

È associato a servizi connessi. TomTom Traffic permette di avere le informazioni sul traffico in tempo reale per scegliere l’itinerario migliore. Sono disponibili anche la posizione e i prezzi delle stazioni di servizio e dei parcheggi, le informazioni meteo e la ricerca locale dei punti di interesse.

Gli utenti apprezzeranno anche la segnalazione visiva e sonora delle Zone di pericolo (secondo la normativa in vigore nei vari Paesi), prevista di serie, gratuita, per 3 anni.

In Francia al Touch Pad è associato il servizio in opzione Free2Move Park & Pass, che propone un badge di tele pagamento, il pagamento di alcuni parcheggio dal display centrale, il servizio valet all’aeroporto o alle stazioni ferroviarie del TGV (unicamente in Francia).

CONNECT PLAY

La tecnologia Mirror Screen compatibile con Apple CarPlay™ e Android Auto, permette di collegare uno smartphone e di replicare il suo display su quello del veicolo. Il conducente può quindi ritrovare il suo contenuto multimediale e gestire direttamente e facilmente il suo smartphone e quelle applicazioni compatibili direttamente dal Touch Pad. Per garantire la sicurezza del conducente, solamente le funzionalità di guida sono accessibili.

Nuova C3 dispone della tecnologia Citroën in grado di abbinare condivisione e serenità: ConnectedCAM Citroën®. Questa telecamera connessa, perfettamente integrata, permette di catturare in immagini o video (fino a 20 secondi) gli istanti di vita che si vogliono poi condividere sui social network con l’applicazione gratuita ConnectedCAM Citroën®, oppure semplicemente conservare come ricordo. Dotata di grandangolo da 120°, risoluzione full HD da 2 milioni di pixel, GPS e memoria interna da 16 Gb, può essere utile al conducente in caso di incidente, come un elemento di prova. In caso di urto, la registrazione si attiva automaticamente e permette di memorizzare un minuto e trenta secondi (30 secondi prima / 1 minuto dopo).

AGILITÀ E MOTORIZZAZIONI DI ULTIMA GENERAZIONE

Particolarmente agile grazie al diametro di sterzata di 10,7m, Nuova Citroën C3 misura 3,99m e offre una compattezza ottimale per le aree urbane. Dispone di 5 porte e 5 posti, per la massima praticità in qualunque circostanza. Offre piacere di guida in città e reali capacità su strada, e si adatta con precisione a qualunque percorso, su breve o lunga distanza, per accompagnare i figli alla loro attività sportiva o partire per il week end con gli amici.

Nuova C3 propone motorizzazioni performanti, efficienti e parsimoniose di ultima generazione, omologate secondo la norma di emissioni Euro 6:

benzina 3 cilindri PureTech 83 (PureTech 83 S&S con cambio manuale a 5 rapporti) e PureTech 110 (PureTech 110 S&S con cambio manuale a 6 rapporti)

o Diesel BlueHDi 100 S&S con cambio manuale a 5 rapporti.

Per una guida ancora più fluida, Nuova C3 è disponibile anche con cambio automatico EAT6 (PureTech 110 S&S EAT6).

La commercializzazione della Nuova Citroën C3 è prevista da metà 2020.

«Nel 2016, C3 ha dato nuovo impulso alla Marca, con la modernità del suo stile, il comfort unico e le tecnologie inedite nel segmento. I nostri programmi attuali per continuare questa success story sono semplici: rendere C3 ancora più “Inspired By You”, più personalizzabile e confortevole. Ed è quello che abbiamo fatto: un look più deciso, grazie al nuovo frontale, che inaugura la nuova identità della Marca, fino a 97 possibilità di personalizzazione, comfort migliorato con i nuovi sedili Advanced Comfort, senza dimenticare le tecnologie utili nel quotidiano» – Laurence Hansen, Direttrice Strategia e Prodotto Citroën.

hiddenCountTag: 1|||hiddenCountRequest: 0