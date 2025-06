Nuova Nissan LEAF: ritorna l’icona della mobilità elettrica con autonomia record

La terza generazione della Nissan LEAF segna un’evoluzione radicale per l’auto che ha fatto la storia della mobilità elettrica. A partire da oggi, 17 giugno 2025, si apre un nuovo capitolo per uno dei modelli più venduti e riconosciuti del settore EV, con oltre 700.000 unità commercializzate dal 2010. La nuova LEAF si presenta con un design crossover aerodinamico, fino a 604 km di autonomia e un comparto tecnologico progettato per offrire un’esperienza di guida sicura, fluida e totalmente connessa.

Progettata al Global Design Studio Nissan di Atsugi, in Giappone, la nuova LEAF adotta linee moderne e scolpite, un coefficiente aerodinamico di appena 0,25 e una silhouette compatta, ideale per la guida urbana. All’interno, l’abitacolo è spazioso, raffinato e versatile, con materiali premium e un bagagliaio da 437 litri. Spicca anche la cura nei dettagli: cerchi in lega ottimizzati fino a 19 pollici e sette colori per la carrozzeria, incluso l’inedito “Luminous Teal”.

La nuova LEAF offre due varianti di batteria, da 52 kWh (fino a 436 km) e da 75 kWh (fino a 604 km WLTP). Grazie alla ricarica rapida da 150 kW, è possibile recuperare fino a 417 km in appena 30 minuti. Un risultato che rende questo modello perfetto anche per lunghi viaggi, con oltre 330 km percorribili in autostrada a velocità sostenute.

Il nuovo sistema di gestione termica della batteria funziona in sinergia con il navigatore Google Maps integrato, ottimizzando i tempi di ricarica in base al percorso e alle condizioni. Inoltre, la funzione Vehicle-to-Load (V2L) permette di alimentare dispositivi elettrici esterni, mentre la compatibilità con la tecnologia Vehicle-to-Grid (V2G) apre la strada a un’integrazione energetica domestica più sostenibile ed efficiente.

La piattaforma CMF-EV, già impiegata per la Nissan Ariya, garantisce stabilità e comfort elevati grazie a sospensioni MacPherson anteriori e multilink posteriori. Le soluzioni per la sicurezza includono:

ProPILOT Assist con Navi-link, che adatta automaticamente la velocità ai limiti stradali e alle condizioni del percorso;

e-Pedal Step e frenata rigenerativa adattiva, per una guida fluida con un solo pedale;

Around View Monitor 3D, con 8 visuali selezionabili e una funzione esclusiva che mostra le ruote anteriori come se si vedessero dal cofano trasparente, facilitando le manovre anche negli spazi più stretti.

Con due display da 14,3 pollici e la suite Google integrata, la nuova LEAF permette di controllare facilmente navigazione, climatizzazione e multimedialità tramite comandi vocali. L’app NissanConnect Services offre un controllo remoto completo del veicolo, dalla programmazione dei viaggi alla gestione della ricarica.

La qualità dell’esperienza a bordo è amplificata dal sistema audio BOSE® Personal® Plus, con altoparlante nel poggiatesta del conducente, che separa indicazioni stradali e notifiche dalla musica ascoltata dai passeggeri. Gli aggiornamenti over-the-air assicurano un veicolo sempre aggiornato e pronto alle nuove funzionalità digitali.

La nuova Nissan LEAF sarà prodotta nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, parte del progetto EV36Zero, il primo hub europeo integrato per la produzione di veicoli elettrici, batterie ed energia rinnovabile. Gli ordini partiranno nell’autunno 2025, con le prime consegne previste nella primavera 2026.