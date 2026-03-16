Nuova Nissan MICRA elettrica: debutto sulle strade italiane della sesta generazione

La nuova Nissan MICRA elettrica fa il suo debutto sulle strade italiane inaugurando un capitolo completamente nuovo per uno dei modelli più iconici del marchio giapponese. Giunta alla sesta generazione e per la prima volta disponibile in versione 100% elettrica, la city car torna protagonista nel segmento B, il più importante del mercato italiano, con l’obiettivo di coniugare tradizione e innovazione.

Fin dal suo arrivo nel nostro Paese nel 1992, MICRA ha rappresentato un punto di riferimento tra le vetture compatte. In oltre trent’anni di carriera ha saputo distinguersi per design riconoscibile, soluzioni tecnologiche avanzate e grande praticità d’uso, caratteristiche che le hanno consentito di conquistare centinaia di migliaia di automobilisti. Non a caso, nel 1993 fu la prima auto giapponese a vincere il prestigioso titolo di Car of the Year, un riconoscimento che ha segnato la storia del modello.

Nel corso delle cinque generazioni precedenti, circa 600.000 Nissan MICRA sono state vendute in Italia, pari al 42% delle immatricolazioni Nissan nel nostro Paese nello stesso periodo. Un risultato che dimostra quanto questo modello sia rimasto nel tempo uno dei più riconoscibili e apprezzati della gamma.

Il ritorno di MICRA avviene in un momento di grande trasformazione per il settore automobilistico. Il segmento B continua a essere il più rilevante in Italia, mentre la quota delle auto elettriche in questa categoria è in forte crescita: dall’1% registrato nel 2024 al 5% nel 2025, con una previsione che potrebbe arrivare al 10% entro il 2026.

In questo contesto, la nuova generazione punta a rilanciare la sfida con una proposta capace di unire mobilità sostenibile, tecnologia e piacere di guida, mantenendo al tempo stesso lo spirito pratico e versatile che ha reso celebre il modello.

Nuova MICRA è costruita sulla piattaforma AmpR dedicata ai veicoli elettrici e viene proposta con due diverse batterie: una da 40 kWh e una da 52 kWh. Quest’ultima consente di raggiungere un’autonomia fino a 416 km nel ciclo WLTP, rendendo la vettura adatta non solo all’utilizzo urbano ma anche ai viaggi più lunghi.

Dal punto di vista delle prestazioni, il motore elettrico eroga fino a 110 kW di potenza e 245 Nm di coppia, garantendo una risposta immediata e una guida fluida in ogni situazione. La ricarica rapida rappresenta un altro punto di forza: grazie al sistema in corrente continua fino a 100 kW, la batteria può passare dal 15% all’80% in circa 30 minuti. A rendere l’esperienza ancora più efficiente contribuiscono pompa di calore e sistema di gestione termica della batteria, progettati per ottimizzare i tempi di ricarica e migliorare l’efficienza energetica.

Compatta nelle dimensioni ma sorprendentemente spaziosa, la nuova MICRA misura 4 metri di lunghezza e 1,8 metri di larghezza, con un passo di 2,54 metri che garantisce un buon equilibrio tra agilità urbana e comfort nei tragitti più lunghi.

Il pacco batterie posizionato in basso abbassa il baricentro e contribuisce a migliorare la stabilità, mentre le sospensioni posteriori multilink, tipiche di vetture di categoria superiore, assicurano una guida più precisa e confortevole.

Il conducente può inoltre scegliere tra diverse modalità di guida – Comfort, Sport ed Eco – che modificano la risposta dell’acceleratore, la taratura dello sterzo e altri parametri della vettura, adattandola al proprio stile di guida o alle condizioni del traffico.

Il design della nuova MICRA è stato sviluppato presso il Nissan Design Europe di Londra e si caratterizza per linee pulite e proporzioni robuste. I passaruota pronunciati, i cerchi da 18 pollici e il baricentro basso conferiscono alla vettura un aspetto dinamico e moderno.

Gli iconici fari anteriori leggermente sporgenti, che si animano all’apertura delle portiere, rappresentano uno degli elementi stilistici più distintivi, mentre le luci posteriori LED riprendono la stessa firma luminosa circolare.

All’interno, l’abitacolo punta su tecnologia intuitiva e connettività avanzata. Il conducente ha a disposizione un quadro strumenti digitale da 10,1 pollici e un display centrale touchscreen della stessa dimensione dedicato a navigazione, intrattenimento e gestione delle funzioni dell’auto. L’illuminazione ambientale personalizzabile con 48 colori contribuisce a creare un’atmosfera moderna e accogliente.

Tra gli elementi più innovativi spicca l’integrazione della suite Google, che include Google Maps, Google Assistant e Google Play direttamente nel sistema di bordo. Questo consente di accedere a mappe aggiornate in tempo reale, utilizzare comandi vocali per controllare alcune funzioni dell’auto e scaricare applicazioni direttamente dall’infotainment. Attraverso l’app NissanConnect Services, inoltre, è possibile monitorare da remoto lo stato della batteria, programmare la ricarica o regolare la temperatura dell’abitacolo prima di salire a bordo.

Sul fronte della sicurezza, la dotazione include sistemi avanzati di assistenza alla guida come ProPilot Assist, il cruise control adattivo e la frenata automatica di emergenza, confermando l’attenzione di Nissan per la protezione degli occupanti. La nuova MICRA rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di elettrificazione di Nissan in Europa. Il suo arrivo anticipa infatti altre novità importanti previste entro il 2026, tra cui le nuove generazioni elettriche di LEAF e Juke, oltre a un modello a batteria di segmento A.

In Italia la nuova Nissan MICRA elettrica è già disponibile presso la rete dei concessionari, con prezzi a partire da 24.990 euro, grazie agli incentivi Nissan che possono arrivare fino a 4.510 euro.