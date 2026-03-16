Connect with us

Hi, what are you looking for?

Focus

Nuova Nissan MICRA elettrica: debutto sulle strade italiane della sesta generazione

Published

La nuova Nissan MICRA elettrica fa il suo debutto sulle strade italiane inaugurando un capitolo completamente nuovo per uno dei modelli più iconici del marchio giapponese. Giunta alla sesta generazione e per la prima volta disponibile in versione 100% elettrica, la city car torna protagonista nel segmento B, il più importante del mercato italiano, con l’obiettivo di coniugare tradizione e innovazione.

Fin dal suo arrivo nel nostro Paese nel 1992, MICRA ha rappresentato un punto di riferimento tra le vetture compatte. In oltre trent’anni di carriera ha saputo distinguersi per design riconoscibile, soluzioni tecnologiche avanzate e grande praticità d’uso, caratteristiche che le hanno consentito di conquistare centinaia di migliaia di automobilisti. Non a caso, nel 1993 fu la prima auto giapponese a vincere il prestigioso titolo di Car of the Year, un riconoscimento che ha segnato la storia del modello.

Nel corso delle cinque generazioni precedenti, circa 600.000 Nissan MICRA sono state vendute in Italia, pari al 42% delle immatricolazioni Nissan nel nostro Paese nello stesso periodo. Un risultato che dimostra quanto questo modello sia rimasto nel tempo uno dei più riconoscibili e apprezzati della gamma.

Il ritorno di MICRA avviene in un momento di grande trasformazione per il settore automobilistico. Il segmento B continua a essere il più rilevante in Italia, mentre la quota delle auto elettriche in questa categoria è in forte crescita: dall’1% registrato nel 2024 al 5% nel 2025, con una previsione che potrebbe arrivare al 10% entro il 2026.

In questo contesto, la nuova generazione punta a rilanciare la sfida con una proposta capace di unire mobilità sostenibile, tecnologia e piacere di guida, mantenendo al tempo stesso lo spirito pratico e versatile che ha reso celebre il modello.

Nuova MICRA è costruita sulla piattaforma AmpR dedicata ai veicoli elettrici e viene proposta con due diverse batterie: una da 40 kWh e una da 52 kWh. Quest’ultima consente di raggiungere un’autonomia fino a 416 km nel ciclo WLTP, rendendo la vettura adatta non solo all’utilizzo urbano ma anche ai viaggi più lunghi.

Dal punto di vista delle prestazioni, il motore elettrico eroga fino a 110 kW di potenza e 245 Nm di coppia, garantendo una risposta immediata e una guida fluida in ogni situazione. La ricarica rapida rappresenta un altro punto di forza: grazie al sistema in corrente continua fino a 100 kW, la batteria può passare dal 15% all’80% in circa 30 minuti. A rendere l’esperienza ancora più efficiente contribuiscono pompa di calore e sistema di gestione termica della batteria, progettati per ottimizzare i tempi di ricarica e migliorare l’efficienza energetica.

Compatta nelle dimensioni ma sorprendentemente spaziosa, la nuova MICRA misura 4 metri di lunghezza e 1,8 metri di larghezza, con un passo di 2,54 metri che garantisce un buon equilibrio tra agilità urbana e comfort nei tragitti più lunghi.

Il pacco batterie posizionato in basso abbassa il baricentro e contribuisce a migliorare la stabilità, mentre le sospensioni posteriori multilink, tipiche di vetture di categoria superiore, assicurano una guida più precisa e confortevole.

Il conducente può inoltre scegliere tra diverse modalità di guida – Comfort, Sport ed Eco – che modificano la risposta dell’acceleratore, la taratura dello sterzo e altri parametri della vettura, adattandola al proprio stile di guida o alle condizioni del traffico.

Il design della nuova MICRA è stato sviluppato presso il Nissan Design Europe di Londra e si caratterizza per linee pulite e proporzioni robuste. I passaruota pronunciati, i cerchi da 18 pollici e il baricentro basso conferiscono alla vettura un aspetto dinamico e moderno.

Gli iconici fari anteriori leggermente sporgenti, che si animano all’apertura delle portiere, rappresentano uno degli elementi stilistici più distintivi, mentre le luci posteriori LED riprendono la stessa firma luminosa circolare.

All’interno, l’abitacolo punta su tecnologia intuitiva e connettività avanzata. Il conducente ha a disposizione un quadro strumenti digitale da 10,1 pollici e un display centrale touchscreen della stessa dimensione dedicato a navigazione, intrattenimento e gestione delle funzioni dell’auto. L’illuminazione ambientale personalizzabile con 48 colori contribuisce a creare un’atmosfera moderna e accogliente.

Tra gli elementi più innovativi spicca l’integrazione della suite Google, che include Google Maps, Google Assistant e Google Play direttamente nel sistema di bordo. Questo consente di accedere a mappe aggiornate in tempo reale, utilizzare comandi vocali per controllare alcune funzioni dell’auto e scaricare applicazioni direttamente dall’infotainment. Attraverso l’app NissanConnect Services, inoltre, è possibile monitorare da remoto lo stato della batteria, programmare la ricarica o regolare la temperatura dell’abitacolo prima di salire a bordo.

Sul fronte della sicurezza, la dotazione include sistemi avanzati di assistenza alla guida come ProPilot Assist, il cruise control adattivo e la frenata automatica di emergenza, confermando l’attenzione di Nissan per la protezione degli occupanti. La nuova MICRA rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di elettrificazione di Nissan in Europa. Il suo arrivo anticipa infatti altre novità importanti previste entro il 2026, tra cui le nuove generazioni elettriche di LEAF e Juke, oltre a un modello a batteria di segmento A.

In Italia la nuova Nissan MICRA elettrica è già disponibile presso la rete dei concessionari, con prezzi a partire da 24.990 euro, grazie agli incentivi Nissan che possono arrivare fino a 4.510 euro.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

FarmCon 26: il decimo anniversario di Farming Simulator si terrà presso Volvo a Konz

Spettacolo

Chiello emoziona l’Ariston con un omaggio a Luigi Tenco e annuncia il “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

Fabrizio Moro torna al Festival di Sanremo: duetto speciale su “Portami Via” 

Test

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid: la nostra prova su strada

Spettacolo

Radio Italia torna a Sanremo: grandi novità con “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” e il nuovo Radio Italia Village

Spettacolo

Sanremo 2026: Spotify svela gli artisti più ascoltati e l’effetto del Festival sugli streaming

Spettacolo

GERMI’N’JAZZ torna a Milano con Elektro Dixie: il dialogo tra passato e futuro del jazz

Spettacolo

LEO GASSMANN: disponibile da ora il pre-save di “NATURALE”, il nuovo album “VITA VERA PARADISO” in arrivo il 10 aprile

Spettacolo

Sanremo 2026 conquista Spotify: la playlist più ascoltata al mondo

Spettacolo

“World War II con Tom Hanks”: la nuova epica docuserie di HISTORY Channel sulla Seconda guerra mondiale

Società

“Quarto Grado”: nuove indagini e rivelazioni sul caso di Garlasco

Moda

Vans e PALACE lanciano le nuove Vans Low 2: performance skate e stile co-branded in edizione limitata

Spettacolo

Mara Sattei pubblica il formato fisico di “Che me ne faccio del tempo” con tre brani inediti e una collaborazione con Elisa

Motori

Citroën diventa Auto Ufficiale del Giro d’Italia 2026: partnership tra tradizione e innovazione

Motori

Nuova CUPRA Born: design evoluto, tecnologia avanzata e fino a 600 km di autonomia per la compatta elettrica sportiva

Tecnologia

HONOR Magic8 Lite: la resistenza diventa spettacolo nella nuova campagna “Niente panico, tanto resiste”

Spettacolo

Umberto Tozzi saluta i palchi: domani da Eboli il via al tour d’addio “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”

Sport

Heineken e Juventus annunciano una partnership pluriennale: nuova Official Beer Partner all’Allianz Stadium

Spettacolo

CHIELLO: da oggi in radio e in digitale “TI PENSO SEMPRE”, il brano in gara al 76° Festival di Sanremo

Motori

Motodays 2026 accende i motori: formazione, test ride e sicurezza al centro dell’evento di Fiera Roma

Motori

Peugeot presenta il nuovo motore Turbo 100: più prestazioni, efficienza e affidabilità per 208 e 2008

Spettacolo

Rawayana portano il loro “Dónde Es El After? World Tour” a Milano per un’unica data italiana

Motori

Hyundai porta la sua filosofia di design alla Milano Design Week 2026 e svela la nuova IONIQ 3

Spettacolo

Joji annuncia il suo ritorno in Italia: unica data a Milano nel 2026

Spettacolo

Marco Masini conquista le classifiche con “Perfetto Imperfetto” e il successo di Sanremo

Giochi

Suzuki presenta la Hayabusa “Tuned by Juri”: la supersportiva ispirata a Street Fighter 6

Società

Crisi in Medio Oriente e referendum sulla giustizia: i temi di domani a “È sempre Cartabianca”

Giochi

PLAION: accordo di distribuzione fisica globale con Secret Mode per Star Wars: Galactic Racer

Senza categoria

Jungle Julia torna con “Lode”: un nuovo capitolo tra sogno e risveglio

Motori

Mazda Spring Days: vantaggi extra fino a 1.500 euro su otto modelli in pronta consegna

Spettacolo

Ludovico Einaudi ai Laghi di Fusine: il No Borders Music Festival annuncia un concerto unico tra natura e pianoforte

Moda

ROSÉ diventa il nuovo volto globale di Levi’s: autenticità e stile per una partnership senza confini

Giochi

“Orizzonti Pokémon – Aria di speranza”: la terza stagione arriva su Boing dal 23 marzo

Sport

CUPRA Italia diventa Official Automotive Partner della stagione 2026 di Kings League Lottomatica.sport Italy

Tecnologia

Huawei porta i pagamenti contactless sugli smartwatch: arriva Curve Pay su AppGallery

Focus

Nuova Nissan MICRA elettrica: debutto sulle strade italiane della sesta generazione

Spettacolo

Mario Biondi: da venerdì 20 marzo in radio e in digitale “CIELO STELLATO”

Tecnologia

Digital Design Days celebra 10 anni: un’edizione da record a Milano con 100 speaker internazionali

Motori

Nuova gamma V6: puro piacere di guida per Audi Q5, A5 e A6

Moda

Frange in movimento: la primavera secondo le pandorine
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Peugeot presenta il nuovo motore Turbo 100: più prestazioni, efficienza e affidabilità per 208 e 2008

Peugeot continua a investire nello sviluppo dei motori a combustione interna, affiancandoli alla crescente gamma elettrica e ibrida. Il marchio del Leone ha infatti...

18 minuti ago

Motori

Hyundai porta la sua filosofia di design alla Milano Design Week 2026 e svela la nuova IONIQ 3

Hyundai annuncia la sua partecipazione alla Milano Design Week 2026, dove presenterà in anteprima mondiale la Nuova IONIQ 3 100% elettrica. L’evento avrà luogo...

51 minuti ago

Giochi

Suzuki presenta la Hayabusa “Tuned by Juri”: la supersportiva ispirata a Street Fighter 6

Suzuki Motor Corporation ha svelato una versione unica e spettacolare della sua iconica supersportiva: la Hayabusa “Tuned by Juri”, realizzata in collaborazione con CAPCOM...

56 minuti ago

Motori

Mazda Spring Days: vantaggi extra fino a 1.500 euro su otto modelli in pronta consegna

Mazda inaugura la primavera con una nuova campagna commerciale nazionale, i “Spring Days”, che propone condizioni di acquisto ancora più vantaggiose sull’intera gamma di...

20 ore ago