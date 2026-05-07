Nuova Opel Astra Sports Tourer Elettrica: efficienza reale e autonomia da record

La nuova Opel Astra Sports Tourer Elettrica sorprende nei consumi reali: solo 15,7 kWh/100 km e fino a 445 km di autonomia WLTP, efficienza e piacere di guida.

Design raffinato, tecnologie avanzate e vera efficienza energetica: la nuova Opel Astra Sports Tourer Elettrica si presenta come un punto di riferimento nel segmento delle station wagon compatte a zero emissioni. Nel recente lancio internazionale la vettura ha stupito la stampa registrando consumi reali di soli 15,7 kWh ogni 100 chilometri, perfettamente in linea con i valori ufficiali WLTP. Durante il test drive impegnativo, i giornalisti hanno percorso oltre 14.000 chilometri in Dalmazia su strade cittadine, costiere e montane, spesso in condizioni meteo e di temperatura variabili. I risultati hanno confermato la capacità della vettura di mantenere efficienza e prestazioni anche nelle situazioni più difficili.

L'autonomia raggiunge ora i 445 chilometri nel ciclo WLTP, consentendo viaggi più lunghi senza pensieri e circa 35 chilometri di percorrenza in più rispetto alla precedente versione prima della prima sosta di ricarica. La vettura monta un motore elettrico da 115 kW (156 CV) e una batteria da 58 kWh, di cui 55 kWh effettivamente utilizzabili. Accelera da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi, con velocità massima limitata a 170 km/h e una coppia massima di 270 Nm subito disponibile per un piacere di guida grintoso.

La nostra nuova Opel Astra Sports Tourer Electric dimostra che la mobilità elettrica è efficiente e adatta all'uso quotidiano, offrendo anche un grande piacere di guida. Questo è garantito da una tecnologia di guida all'avanguardia, locale senza emissioni, oltre a caratteristiche di guida confortevoli. Con questo insieme perfetto, la nuova Opel Astra Sports Tourer Electric raggiunge valori di consumo energetico esemplari che rallegreranno i clienti - ha dichiarato Marcus Lott, membro del Comitato Esecutivo Opel e Vicepresidente Senior Stellantis Lead Engineering Central Europe.

La station wagon compatta elettrica, progettata, sviluppata e prodotta in Germania nello stabilimento di Rüsselsheim, non punta solo sull'autonomia ma anche sulla versatilità. Tra le novità spicca la tecnologia Vehicle to Load (V2L) che permette di ricaricare dispositivi esterni come e-bike direttamente dalla batteria dell'auto, rendendo la vettura ideale anche come fonte di energia durante le gite o le vacanze. La batteria è inoltre pre-condizionabile per una maggiore efficienza in qualsiasi condizione climatica.

La cura costruttiva e l'attenzione ai dettagli made in Germany rendono la nuova Astra Sports Tourer Elettrica non solo una vettura a basse emissioni, ma un'auto pratica, confortevole e dinamica pensata per chi desidera viaggiare senza rinunciare alla responsabilità ambientale. L'unione tra efficienza reale, autonomia estesa e tecnologie innovative si traduce in un'esperienza di guida elettrica di alto livello, adatta sia alla routine quotidiana che ai lunghi viaggi.