Nuovi prodotti di OnePlus al Summer Launch Event di Milano

OnePlus ha presentato oggi a Milano quattro nuovi prodotti durante il Summer Launch Event. La gamma di dispositivi include il rivoluzionario smartphone OnePlus Nord 4, il tablet di punta OnePlus Pad 2, gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro e lo smartwatch OnePlus Watch 2R, ognuno caratterizzato da specifiche tecniche all’avanguardia e design premium.

OnePlus Nord 4

L’innovativo smartphone OnePlus Nord 4 è il primo dispositivo 5G con scocca interamente in metallo. Dotato di un design unico e di specifiche hardware di alto livello, come il processore Snapdragon 7+ Gen 3 e una batteria potenziata da SUPERVOOC da 100 W, il OnePlus Nord 4 promette prestazioni di alto livello e una ricarica veloce. Disponibile in tre vibranti colorazioni, il telefono sarà in vendita a partire dall’8 agosto.

OnePlus Pad 2

Il tablet OnePlus Pad 2 è caratterizzato da un display 3K da 12.1 pollici, un processore Snapdragon 8 Gen 3 e una batteria eccezionale da 9.510 mAh dotata di tecnologia SUPERVOOC Flash Charge da 67 W. Il dispositivo si distingue per la sua eleganza, prestazioni di lunga durata e funzionalità AI avanzate. Sarà disponibile a partire dal 1° agosto.

OnePlus Watch 2R

Il OnePlus Watch 2R è uno smartwatch progettato per eccellere nel monitoraggio fitness e nel benessere generale. Con una durata della batteria fino a 100 ore e oltre 100 modalità sportive disponibili, promette un’esperienza utente completa. Con un prezzo di 279,00 €, sarà subito disponibile in Europa.

OnePlus Nord Buds 3 Pro

Gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro offrono una tecnologia ANC avanzata, un audio di qualità professionale e una durata della batteria fino a 44 ore. Con un design elegante e una custodia compatta, garantiscono un’esperienza d’ascolto premium. Disponibili a livello globale al prezzo di 79,00 €.